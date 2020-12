Mission Impossible 7 : Tom Cruise furieux sur le tournage à cause de protocoles COVID non respectés

Tom Cruise a piqué une énorme colère sur le tournage de Mission Impossible 7 parce que des membres de l’équipe n’ont pas respecté les gestes barrières.

C’est un Tom Cruise furieux qui fait le tour du web. Un clip audio divulgué en ligne a apparemment capturé l’acteur fustigeant les membres de l’équipe pour avoir enfreint les protocoles de sécurité COVID-19 sur le tournage de Mission Impossible 7. L’acteur, très à cheval sur les règles aurait vraiment pété un câble sur les employés.

L’audio, publié par The Sun, aurait été enregistré après que Cruise ait vu deux membres de l’équipe se tenir trop près l’un de l’autre devant un écran d’ordinateur. Dans le clip audio, on peut entendre l’acteur crier : « Je vous vois encore recommencer, vous êtes virez, p*tain ! »

« Nous sommes l’étalon-or ! » dit Cruise. « Ils sont de retour à Hollywood en train de faire des films grâce de nous. Parce qu’ils croient en nous et en ce que nous faisons. Je suis au téléphone avec tous les p*tain de studios la nuit, les compagnies d’assurance, les producteurs, et ils nous regardent et nous utilisent pour faire leurs films. Nous créons des milliers d’emplois, bande d’enfoirés ! Je ne veux plus jamais revoir ça. Jamais ! »

Mission Impossible 7 a déjà été confronté à des retards de production dus à la pandémie. Le film a été parmi les premiers à interrompre sa production en Italie en février dernier, après que le pays soit devenu l’épicentre de l’épidémie en Europe, et la photographie principale a finalement été reportée à septembre.

Selon les rapports, depuis la reprise, Cruise a été strict sur l’application des protocoles COVID sur le plateau pour éviter un autre arrêt. « Vous pouvez le dire aux gens qui perdent leur p*tain de maison parce que notre industrie est fermée. Cela ne va pas mettre de la nourriture sur leur table ou payer leurs études universitaires. C’est ce avec quoi je dors tous les soirs – le futur de cette p*tain d’industrie ! » Cruise a ajouté sur l’audio. « Nous n’arrêterons pas ce film, bordel ! »

Pour le moment, Warner Bros n’a pas commenté ce qui s’est passé sur le tournage.

Mission Impossible 7 est prévu pour le 19 novembre 2021.

Source : The Sun / Crédit ©Warner Bros