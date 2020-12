Justice League : Le Snyder Cut a-t-il une scène post-générique ? Zack Snyder répond

Il y a t-il une scène post-générique dans le Snyder Cut de Justice League ? Zack Snyder donne une réponse.

Zack Snyder est actuellement en train de compléter sa version de Justice League qui sera disponible l’année prochaine. Cette version arrivera ainsi presque quatre ans après la première du film qui n’a pas eu le succès escompté.

Dans le film qui est sorti dans les salles, les fans ont eu droit à deux scènes post-générique dont une avec le retour de Lex Luthor (Jesse Eisenberg) et Joe Manganiello dans le rôle de Deathstroke. Cette scène teasait ainsi la formation de l’Injustice League, mais cette idée a été abandonnée.

Sur le réseau social Vero que Snyder affectionne particulièrement, un fan lui a demandé s’il y aura une scène post-générique et le réalisateur a répondu clairement : « non ». Il n’y a donc pas de scène post-générique mais on sait que Joe Manganiello est dans le film puisqu’il était présent durant les reshoots.

Zack Snyder était le réalisateur original de Justice League, puis s’est retiré du projet après une tragédie personnelle. Joss Whedon a repris le film et a tourné de nouvelles scènes pour la version sortie en 2017, qui a reçu un accueil négatif de la part des fans et des critiques.

Après une campagne massive de lobbying auprès des fans pour sortir le « Snyder Cut », WarnerMedia a décidé de financer la vision de Snyder et de retravailler le film en une série limitée pour HBO Max à un coût rapporté jusqu’à 70 millions de dollars.

De nouvelles séquences tournées sur huit jours, comprennent notamment des scènes avec le casting principal, y compris Ben Affleck (Batman) et Ray Fisher (Cyborg).

Le Snyder Cut sortira courant 2021 sur HBO Max.

Source : ComicBook.com / Crédit ©Warner Bros