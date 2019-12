Avengers Endgame : Le scénario révèle la dernière pensée de Tony Stark

Le scénario du film Avengers Endgame révèle la dernière pensée de Tony Stark.

Tony Stark, le héros par qui tout a commencé, nous a quitté dans le film Avengers Endgame après plus de 10 ans de MCU. Le scénario du film est désormais en ligne et les fans le dissèquent dans ses moindres détails. Un des moments qui a attiré l’attention est la mort de Tony Stark.

Les derniers mots de Tony qu’on entend à l’écran ne sont pas dans le scénario, ils ont été changés durant le tournage, mais ce qui figure sur le script, c’est sa dernière pensée qui n’est pas exprimée verbalement. Ce qu’il pense est écrit en italique à la page 135 et ces mots se dirigent vers Pepper : “Je suis désolé.”

Cela se passe après que Rhodey se précipite vers Tony et après que Peter lui dise “M. Stark, on a gagné.” et Tom Holland ajoute de lui-même à l’écran “Je suis désolé, Tony.” Après Peter, Pepper s’agenouille devant Tony elle lui dit “Tony, regarde-moi, ça va aller”. Il la regarde alors dans les yeux et s’il ne dit pas “Je suis désolé” il le pense.

C’est assez intéressant pour les fans d’avoir ces petits détails sur l’état d’esprit des personnages. Comme cela n’est pas toujours rendu claire à l’écran, le scénario peut offrir une autre dimension au film, on entre encore plus dans les pensées des personnages.

Le scénario du film est soumis à considération pour des nominations aux Oscars. Disney a également soumis 13 acteurs dont Robert Downey Jr, même s’il ne voulait pas forcément concourir. Pour le moment, impossible de dire s’il décrochera une nomination pour sa performance mais sachant qu’il n’est pas nommé aux Golden Globes, il n’est pas certain que les Oscars le nomment. Affaire à suivre…

Source : Cinemablend / Crédit ©Marvel