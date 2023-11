Netflix : Shadow and Bone, Glamorous et 3 autres séries annulées

Netflix annule les séries Shadow and Bone, Glamorous ainsi que les séries animées Agent Elvis, Farzar et Captain Fall.

Netflix ne proposera pas davantage de saisons des séries Shadow and Bone et Glamorous et de comédies animées pour adultes Agent Elvis, Farzar et Captain Fall.

La décision a été prise une semaine après la fin de la grève de la SAG-AFTRA et un mois et demi après la fin de celle de WGA, alors que les chaines TV et les plateformes continuent d’évaluer l’impact de l’arrêt de production de sept mois lié à la grève.

Même s’il y a eu de nombreuses annulations et non-renouvellements de séries par les réseaux linéaires et les streamers pendant et immédiatement après les grèves, Netflix s’est largement abstenu de prendre des décisions d’annulation au cours des six derniers mois et demi tout en annonçant un certain nombre de renouvellements, notamment One Piece (S2), Ginny et Géorgie (S3 et S4) ; The Lincoln Lawyer (S3), XO, Kitty (S2), Heartstopper (S2 et S3), The Night Agent (S2 annoncée à la veille de la grève de la WGA), The Diplomat (S2), Fubar (S2), Sweet Magnolias (S4) et Castlevania : Nocturne (S2).

Comme d’habitude, les performances des séries par rapport au coût ont joué un rôle majeur dans les décisions de Netflix. Dans le cas de Shadow and Bone, Glamorous, Agent Elvis, Farzar et Captain Fall, il y avait également des facteurs supplémentaires.

Les retards dans l’écriture et le tournage dus aux grèves de la WGA et de la SAG-AFTRA ont bousculé les plans de programmation des streamers et des chaines de télé, les séries manquant leurs lancements prévus, créant un embouteillage pour la fin 2024 et 2025.

L’arrêt de la production crée également de grands écarts entre saisons, ce qui rend encore plus vulnérables les séries qui n’ont pas eu un énorme succès pour leur première saison comme The Night Agent et One Piece. Toutes les séries nouvellement annulées, à l’exception de Shadow and Bone, n’avaient été diffusées qu’une seule saison.

Shadow and Bone, du créateur, scénariste et producteur exécutif Eric Heisserer, se déroule dans un monde déchiré par la guerre où la modeste soldate et orpheline Alina Starkov vient de libérer un pouvoir extraordinaire qui pourrait être la clé pour libérer son pays. Jessie Mei Li incarne Alina Starkov, aux côtés d’Archi Renaux, Freddy Carter, Amita Suman, Kit Young et Ben Barnes.

Glamorous, qui était à l’origine un pilote pour la CW, a fait ses débuts sur Netflix en juillet. Elle a été créée et produite par Jordan Nardino, avec les producteurs exécutifs Damon Wayans Jr. et Kameron Tarlow. La série raconte l’histoire de Marco Mejia (Miss Benny), une jeune personne queer non conforme dont la vie semble bloquée jusqu’à ce qu’il décroche un emploi chez la légendaire magnat du maquillage Madolyn Addison (Kim Cattrall).

Matthew McConaughey interprète Elvis Presley, dans Agent Elvis, qui a fait ses débuts en mars. Il produit également la série de Priscilla Presley et John Eddie, Sony Pictures Animation, Authentic Brands Group et Titmouse. Co-créé par Priscilla Presley et Eddie, dans Agent Elvis, Elvis Presley troque sa combinaison contre un jet pack lorsqu’il est secrètement intronisé dans un programme secret d’espionnage gouvernemental pour combattre les forces obscures qui menacent le pays qu’il aime – tout en maintenant son travail quotidien en tant que roi du rock ‘n roll.

Farzar, qui a fait ses débuts en juillet 2022, est une comédie de science-fiction qui suit le prince Fichael et son équipage alors qu’ils s’aventurent hors de leur ville humaine en forme de dôme pour combattre les extraterrestres maléfiques qui veulent les tuer et/ou les manger. Il vient des créateurs et producteurs exécutifs de Paradise PD Roger Black et Waco O’Guin, Odenkirk Provissiero Entertainment et Bento Box Entertainment.

Captain Fall vient des créateurs de Norseman Jon Iver Helgaker et Jonas Torgersen avec les voix de Jason Ritter, Christopher Meloni, Lesley-Ann Brandt et Anthony Carrigan. La comédie suit un capitaine idiot mais au bon cœur, qui se retrouve involontairement à la barre d’un navire de contrebande pour un terrible cartel international qui l’utilise comme bouc émissaire au cas où les autorités les rattraperaient.

