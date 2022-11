Doctor Who : Un nouveau look pour Daleks dans la prochaine ère

La nouvelle ère de Doctor Who va à nouveau repenser et relooker les Daleks.

Les Daleks de Doctor Who ont subi quelques relookings depuis qu’ils ont été transformés en machines d’extermination en bronze lors du retour de la série en 2005. Et maintenant, ils sont apparemment prêts pour un autre makeover, mais il reste à voir à quel point ils seront révisés.

Le nouveau producteur exécutif de Doctor Who Joe Collins et le concepteur Philip Sims ont teasé le retour pas si surprenant des Daleks dans le dernier numéro de Doctor Who Magazine. Sims a notamment confié qu’il était ravi de « concevoir un nouveau Dalek ».

La réimagination des Daleks de 2005 – une refonte à jupe angulaire et recouverte de bronze du design classique – a persisté par intermittence tout au long des mandats de chaque docteur moderne jusqu’à présent, avec des changements de peinture alternatifs, des variantes spécialisées comme le Dalek Empereur ou le Dalek Suprême.

Reste à savoir à quel point les Daleks changeront. Est-ce que ce sera un disign complètement différent ou une simple variation histoire de leur donner un petit coup de neuf ? Les fans aiment bien le design actuel des Dalek, c’est pourquoi il est resté pratiquement inchangé pendant 17 ans et pourquoi les tentatives de relookings n’ont pas toujours été bien accueillies.

La prochaine ère de Doctor Who tentera-t-elle de revisiter pleinement les Daleks, ou introduira-t-elle simplement un nouveau type de variant pour exister aux côtés de ce qui est devenu un design classique ? On attend de voir.

Doctor Who revient l’année prochaine avec un épisode spécial qui marquera les 60 ans de la série et pour l’occasion, David Tennant sera de retour dans le rôle principal puis Ncuti Gatwa reprendra le flambeau dans la saison suivante.

Source : Doctor Who Magazine / Crédit ©BBC