The Mandalorian saison 2 : Easter Egg Apollo 13 dans l’épisode réalisé par Bryce Dallas Howard

Bryce Dallas Howard a glissé une référence au film de son père Ron Howard Apollo 13 dans l’épisode 3 de The Mandalorian.

Bryce Dallas Howard était de retour à la réalisation d’un épisode de The Mandalorian pour la saison 2. Elle était aux commandes de l’épisode 3 intitulé L’Héritière et elle en a profité pour y glisser une référence à un film réalisé par son père, Ron Howard.

Ce film, c’est Appolo 13, sorti en 1995 et la référence est survenue dans les 5 premières minutes de l’épisode et seuls les fans très observateurs ont pu la repérer. Bryce Dallas Howard a simplement reproduit l’atterrissage tumultueux qu’on peut voir dans le film de son père. Dans l’épisode, l’appareil de Mando est défectueux et quand il entre dans l’atmosphère de Trask, il secoue un peu ses passagers.

La réalisatrice a félicité la fan pour avoir repéré la référence. « Bien vu !! 100% correct :) » écrit Howard. Le tweet est accompagné d’une vidéo comparatrice.

Les easter eggs pop-culture sont devenus monnaie courante dans The Mandalorian. Dans l’épisode précédent, c’est Peyton Reed qui a glissé une référence à son film Ant-Man avec un personnage de fourmi géante.

Le prochain épisode a été réalisé par Carl Weathers qui fera aussi son retour dans le rôle de Greef Karga. On attend de voir s’il d’est aussi amusé à intégré un easter egg à ses anciens projets comme Rocky ou Predator

The Mandalorian, c’est le vendredi sur Disney+.

