Matrix Resurrections : Un Morpheus différent et une Matrice plus dangereuse (nouveau synopsis)

Yahya Abdul-Mateen II explique sa version différente de Morpheus et un nouveau synopsis dévoile un monde numérique plus dangereux pour Matrix Resurrections.

Yahya Abdul-Mateen II est l’un des nouveaux visages de la franchise Matrix, mais ce dernier incarne un personnage déjà connu des fans : Morpheus. En effet, il reprend le rôle précédemment joué par Laurence Fishburne qui ne sera pas présent dans Matrix Resurrections. Mais apparemment, ce sera « une itération bien différente du personnage ». selon le nouvel interprète.

La franchise Matrix n’est pas étrangère au remplacement des personnages par des acteurs différents, comme lorsque Gloria Foster (l’Oracle original) est décédée entre les films deux et trois, Mary Alice a repris son rôle pour The Matrix Revolutions. La nouvelle forme de l’Oracle a révélé que cela s’était produit parce que son corps précédent avait été détruit par un programme néfaste.

Dans une interview à EW, quand on lui demande si ce sera le cas pour Morpheus, Abdul-Mateen explique vaguement : « Ce que les spectateurs finiront par comprendre, c’est qu’il existe de nombreuses règles de la matrice. L’âge, l’apparence, les choses que nous identifions comme réelles peuvent être manipulées dans ce monde. La matrice est l’endroit où tout est possible. ».

Ailleurs, un nouveau synopsis a été révélé et il donne quelques indications sur le film. Ce synopsis tease une version « plus forte, plus sécurisée et plus dangereuse » de la réalité artificielle titulaire. En plus d’une matrice beaucoup plus redoutable, le nouveau synopsis, qui a été publié par Warner Bros., ramène Thomas Anderson de Keanu Reeves dans la mêlée, car il doit une fois de plus décider s’il doit laisser sa vie derrière lui à la recherche de la vérité.

Voici le synopsis : « Dans un monde de deux réalités – la vie quotidienne et ce qui se cache derrière – Thomas Anderson devra choisir de suivre une fois de plus le lapin blanc. Le choix, bien qu’illusion, est toujours le seul moyen d’entrer ou de sortir de la matrice, qui est plus forte, plus sécurisée et plus dangereuse que jamais. »

Avec Keanu Reeves et Carrie Moss, le casting comprend aussi Jada Pinkett Smith, Lambert Wilson et Daniel Bernhardt, qui reprennent tous des rôles de la trilogie originale, ainsi que les nouveaux venus Jessica Henwick (Game of Thrones), Priyanka Chopra Jonas (Quantico), Christina Ricci (The Lizzie Borden Chronicles), Jonathan Groff (Mindhunter, Looking), Telma Hopkins (Dead to Me), Eréndira Ibarra (Sense8, Ingobernable), Toby Onwumere (Sense8, Empire), Max Riemelt (Sense8), Brian J. Smith (Sense8, Treadstone).

Lana Wachowski a réalisé le film sur un scénario qu’elle a coécrit avec David Mitchell & Aleksander Hemon, d’après les personnages imaginés par les sœurs Wachowski.

Matrix Resurrections sortira en salles à partir du 15 décembre 2021

Crédit ©Warner Bros