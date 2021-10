Doctor Who saison 13 : Retour de créatures familières dans le nouveau trailer

Le nouveau trailer pour la saison 13 de Doctor Who dévoile le retour de créatures familières comme les Ood, les Cybermen ou encore les Anges Pleureurs.

Après un teaser la semaine dernière, BBC America a sorti la première vraie bande-annonce de la saison 13 à venir de Doctor Who. On y découvre ainsi le retour d’ennemis familiers comme les Anges Pleureurs, les Ood, les Cybermen et les Sontarans.

Si la bande-annonce semble être du typique Doctor Who, la nouvelle saison – intitulée Doctor Who: Flux – sera un peu différente. Alors que les saisons récentes de Jodie Whittaker étaient principalement composées d’épisodes autonomes, Flux sera un peu plus feuilletonnant car les six épisodes racontent une histoire unifiée.

Flux marque également la dernière saison complète pour Whittaker et le showrunner Chris Chibnall qui partiront tous les deux à la fin de la saison 13, avec le retour du vétéran Russell T. Davies en tant que showrunner. Cela étant dit, la course de Whittaker n’est pas encore terminée: après la fin de la saison 13, elle jouera dans trois derniers épisodes spéciaux en 2022.

Dans la saison 13, Whittaker sera rejoint Mandip Gill qui revient dans le rôle de Yaz, ainsi que par les nouveaux John Bishop (jouant le nouveau compagnon Dan Lewis) et l’ancien de Game of Thrones Jacob Anderson (jouant « Vinder »). La liste des guest stars comprend également Robert Bathurst, Thaddea Graham, Blake Harrison, Kevin McNally, Craig Parkinson, Sara Powell, Annabel Scholey, Gerald Kyd et Penelope Ann McGhie.

La nouvelle saison de Doctor Who sera diffusée le 31 octobre sur la BBC.

Doctor Who saison 13 – Trailer