The Mandalorian saison 3 : Tournage avant la fin de l’année 2020

Jon Favreau annonce le tournage de la saison 3 de The Mandalorian avant la fin de l’année 2020.

La pandémie de coronavirus ne semble pas être trop contraignante pour The Mandalorian. Selon le producteur Jon Favreau, le calendrier de la saison 3 reste le même et le tournage devrait bientôt reprendre sans soucis. Cela signifie qu’après la saison 2, la série sera de retour en 2021 si tout se passe comme prévu.

Jon Favreau, qui est scénariste et producteur exécutif de la série Star Wars, est actuellement en promo pour la saison 2. Lors d’une récente interview, il a révélé qu’ils étaient « dans les temps » pour commencer le tournage de la saison 3 « avant la fin de l’année. » Il ajoute : « Nous fonctionnons en partant du principe que nous pourrons aller de l’avant. » Favreau a expliqué que la manière unique dont la série est filmée leur permet d’avancer sans trop de difficulté.

« Nous sommes dans des situations en petit comité et nous avons souvent beaucoup de personnages masqués. Et nous avons aussi beaucoup de travail numérique qui augmente les choses. Nous sommes donc une série qui est probablement le mieux équipée pour être flexible en fonction des protocoles qui émergent autour de la reprise du travail. »

Comme dit auparavant, The Mandalorian tourne sur un plateau appelé « The Volume ». Il s’agit essentiellement d’une scène élaborée entourée d’écrans qui permet de projeter et de capturer des environnements du monde réel dans la caméra, avec des éléments de décor utilisés pour augmenter les choses. Cela permet moins de déplacements et des équipes plus petites sur le plateau.

The Mandalorian saison 2 sera disponible à un rythme hebdomadaire à partir du 30 octobre, exclusivement sur Disney+.

Source : Variety / Crédit ©Disney+