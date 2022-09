Stranger Things saison 5 : Maya Hawke adorerait voir la mort héroïque de Robin

L’actrice de Stranger Things, Maya Hawke « adorerait » que son personnage Robin meure dans la saison 5.

Maya Hawke n’est pas contre une sortie mortelle pour son personnage dans la dernière saison de Stranger Things. En effet, elle est favorable à une mort héroïque pour Robin.

« C’est la dernière saison, donc les gens vont probablement mourir », a déclaré Hawke à Rolling Stone à propos de la cinquième saison de la série. « J’aimerais mourir et avoir mon moment héroïque. J’aimerais mourir avec honneur, comme le ferait n’importe quel acteur. »

En parlant des créateurs de la série et l’amour qu’ils ont pour leurs personnages, elle confie : « J’aime la façon dont les frères Duffer aiment leurs acteurs. La raison pour laquelle ils écrivent si bien pour moi et pour tout le monde, c’est parce qu’ils tombent amoureux de leurs acteurs et de leurs personnages, et ils ne veulent pas les tuer. »

Elle a ajouté : « Je pense que c’est une belle qualité qu’ils ont, et je ne souhaiterais pas le contraire. »

Dans une interview précédente, Millie Bobby Brown a plaisanté en disant que les Duffer étaient « deux grands sensibles qui ne veulent tuer personne », se référant à la décision de « tuer » Jim Hopper (David Harbour) uniquement pour le ramener.

Les frères ont répondu en disant au podcast Happy Sad Confused : « Elle a dit que nous étions des ‘grands sensibles’. Elle est hilarante… Nous ne sommes pas Game of Thrones. C’est Hawkins, ce n’est pas Westeros. La série ne serait plus Stranger Things, il faut la traiter de façon réaliste, non ? »

Alors que Hawke est tout à fait partante pour une mort héroïque de Robin Buckley, elle a également déclaré qu’elle soutiendrait de tout cœur une série dérivée mettant scène son personnage et son meilleur ami Steve Harrington (Joe Keery), « où nous allons à New York et nous faisons la fête dans les clubs tout en nous découvrant. »

« Normalement, je ne serais pas vraiment partisane d’un spin-off, mais si je devais le faire avec Joe Keery, je ferais n’importe quoi », a-t-elle déclaré à Rolling Stone. « Il est tellement drôle, merveilleux et intelligent, et il a de grandes limites. C’est un excellent collègue, et je ferais n’importe quoi avec lui. »

Les quatre saisons de Stranger Things sont disponibles sur Netflix.

Source : Rolling Stone / Crédit ©Netflix