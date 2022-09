Code Quantum : Scott Bakula ne reviendra pas pour la suite

Scott Bakula ne reviendra pas pour la suite de la série Code Quantum mais souhaite bonne chance à la nouvelle équipe.

Il semble que Sam Beckett ne reviendra pas de si tôt. Alors que la série Code Quantum s’apprête à revenir avec un tout nouveau casting, l’acteur de la série originale ne reprendra pas son rôle de scientifique perdu dans le temps.

Dans un post Instagram, Scott Bakula a mis un terme aux rumeurs qui disaient qu’il apparaitrait peut-être dans la série de NBC.

« Voici la version simple de ce qui se passe avec le reboot de Quantum Leap et moi : je n’ai aucun lien avec la nouvelle série, que ce soit devant ou derrière la caméra, » a écrit Bakula à côté d’une photo de son personnage et Al Calavicci (Dean Stockwell). Bakula a déclaré que c’était « une décision très difficile de dire non au projet, une décision qui a bouleversé et dérouté beaucoup de fans de la série originale. »

Notant que la prémisse de base « reste un concept très attrayant et si digne d’être exploré, surtout compte tenu de l’état actuel de l’humanité », l’acteur a ajouté qu’il « croise les doigts pour que ce nouveau casting et cette nouvelle équipe aient la chance de puiser dans la magie qui a propulsé le Code Quantum original dans les cœurs et les esprits des générations passées et présentes. »

Il conclu en disant : « Je leur souhaite bonne chance et bon saut ! »

View this post on Instagram A post shared by Scott Bakula (@scottbakula)

Dans ce reboot, qui se déroule 30 ans après la série originale, Raymond Lee joue le Dr Ben Song, un collègue physicien qui suit les traces de Beckett en relançant son projet de voyage dans le temps pour effectuer plusieurs voyages non autorisés dans le passé.

Le créateur de Blindspot, Martin Gero, producteur exécutif de la série, a récemment pris la relève en tant que showrunner, remplaçant Steven Lilien et Bryan Wynbrandt, qui restent tous deux à bord en tant que producteurs exécutifs.

Code Quantum démarre le 19 septembre sur NBC.

Source : Deadline / Crédit ©NBC