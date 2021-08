The White Lotus saison 1 : Le final révèle qui se trouve dans le cercueil (Spoilers)

Le final de la saison 1 de The White Lotus révèle enfin qui se trouve dans le cercueil. Découvrez qui est mort. Spoilers.

Souvenez-vous, au tout début de la saison de The White Lotus, un cercueil était embarqué dans un avion. C’était une scène flashforward qui indiquait qu’un des personnages de la série allait mourir, puis on plongeait immédiatement dans les vacances hawaïennes de riches américains.

Durant toute la saison, un duo n’a pas arrêté de se faire la guerre : Armond (Murray Bartlett) et Shane (Jake Lacey). La mission de Shane pour faire virer Armond réussit enfin et le directeur de la station balnéaire bientôt au chômage s’engrange dans une spirale de vengeance qui culmine avec lui entrant par effraction dans la chambre de son ennemi juré et déféquant dans ses bagages. Une scène très explicite, peut-être même trop explicite. On le voit littéralement faire dans la valise de manière très graphique. Mais après la scène où Armond est surpris en plein acte sexuel avec son employé dans l’épisode 4, on ne devrait pas être étonné.e.s de ce genre de scène. Cette série ne recule devant rien.

Bien sûr, ceci étant The White Lotus, aucun cambriolage ne se passe sans interruption. Shane retourne dans sa chambre avant qu’Armond ne puisse s’échapper et découvre la surprise puante dans sa valise. Soupçonnant que la personne qui lui a fait ce « cadeau » mal odorant pourrait encore être à proximité, il attrape un couteau et instinctivement, par auto-défense, plonge la lame dans la poitrine de l’intrus. Lorsqu’il réalise que c’est Armond, Shane panique et s’excuse et court chercher de l’aide. Mais c’est trop tard. Armond tombe en arrière dans la baignoire et prend son dernier souffle.

À partir de là, l’action rattrape le flash-forward de l’aéroport du premier épisode, avec Shane regardant le cercueil contenant le corps d’Armond chargé dans l’avion. Au loin, il aperçoit une Rachel mélancolique. Shane s’approche d’elle avec précaution et, à son grand soulagement, elle l’informe en serrant les dents : « Tout va bien… je serai heureuse. » Pauvre Rachel…

Clairement, le méchant a tout gagné. Non seulement Shane semble libre même après avoir tué Armond et il reste marié à une femme qu’il ne respecte même pas. C’est complètement injuste, mais il n’y a pas de justice au White Lotus, le client est roi et obtient toujours ce qu’il veut.

Si la route s’arrête là pour ces personnages, The White Lotus reviendra pour une seconde saison, HBO a renouvelé la série.

The White Lotus est disponible sur OCS.

Crédit ©HBO