The Suicide Squad : Superman a failli être le méchant

Superman a failli être le méchant dans The Suicide Squad mais James Gunn ne pouvait pas passer à côté de Starro. Spoilers.

Le film The Suicide Squad contient un méchant très particulier, une étoile de mer géante nommée Starro qui donne du fil à retordre à notre bande de super-villains. Cependant, ce dernier a failli ne pas se trouver dans le film à cause de Superman.

Dans une nouvelle interview avec Script Apart, le scénariste et réalisateur James Gunn a révélé que Superman devait être le méchant du film : « Il fut un temps où je pensais que The Suicide Squad devait combattre Superman ». Mais hélas, ce n’était qu’une pensée passagère – parce que Starro était une option, et Gunn ne pouvait pas laisser passer l’idée d’avoir l’un de ses méchants préférés dans son film.

« C’est un personnage que j’adore dans les comics. Je pense que c’est un personnage de comics parfait parce qu’il est absolument ridicule mais aussi très effrayant à sa manière. Ce qu’il fait est effrayant », a expliqué Gunn. « Il me faisait flipper quand j’étais gamin, mettant ces trucs sur les visages de Superman et Batman. Alors je me suis dit qu’il était l’un des plus grands méchants de DC qui n’allait probablement jamais être mis dans un autre film. Et s’ils l’avaient fait, cela aurait été une version « nuage noir » de Starro. Pas une étoile de mer géante qui marche, un kaiju rose vif et bleu céruléen, ce méchant ridiculement grand et brillant. »

Honnêtement, qui d’autre que James Gunn pour faire fonctionner un personnage aussi ridicule ? Un autre réalisateur aurait peut-être échoué mais bizarrement, avec Gunn derrière la caméra, ça marche.

Un autre facteur qui a fait hésiter Gunn à inclure Superman dans le film est le fait que le DCEU trouvait encore ses marques à bien des égards, ce qui a rendu les producteurs un peu méfiants. « À l’époque, il y avait beaucoup de questions comme « Qui est Superman dans le DCEU ? Ce film est-il en dehors du DCEU ? », et je ne voulais tout simplement pas trop y faire face,» a admis Gunn.

Notez aussi qu’il a même failli faire un film centré sur Superman mais il a refusé préférant s’attaquer à des personnages moins connus.

En fin de compte, le but de Gunn était de « raconter une bonne histoire » et son instinct était correct. Même s’il aurait été intéressant de voir le traitement de Superman par James Gunn, il a fait le bon choix et a offert un film complètement barré mais efficace.

Source : Script Apart / Crédit ©Warner Bros