The Boys : Enfin un titre pour la série spin-off universitaire

La série spin-off de The Boys qui se déroule dans une université de super-héros a enfin un titre. Dans un message vidéo posté sur le compte Twitter de la série principale, les acteurs de la nouvelle série ont confirmé que le titre était : Gen V. Étant donné que son histoire suit toute une génération d’enfants qui ont grandi avec le Composé V, ce titre a du sens.

Dans la vidéo, sans rien révéler, les acteurs teasent ce qui attend les téléspectateurs. « C’est complètement barré. Vous allez adorer », déclare l’acteur Chance Perdomo. « Il a tout ce que The Boys a : l’intensité, le courage, l’humour », ajoute Asa Germann.

« Ça va être des montagnes russes », a déclaré Lizze Broadway. « Ça va être rempli de sang, de tripes et de tout le reste. »

Jaz Sinclair, qui joue un personnage nommé Marie, révèle que la série a aussi « de l’amour et de belles relations, et des tonnes d’action et de super-héros. »

Allow us to introduce ya to GEN V, The Boys college spinoff in the works with this brilliant bunch. pic.twitter.com/OOKjjqb87y

— THE BOYS (@TheBoysTV) July 15, 2022