Stranger Things : Noah Schnapp confirme la théorie sur Will (Spoilers)

Noah Schnapp confirme une bonne fois pour toute la théorie sur Will dans Stranger Things. Spoilers.

Après plusieurs saisons de spéculations et de théories, Noah Schnapp confirme une bonne fois pour toute ce que beaucoup de fans de Stranger Things pensaient depuis un moment par rapport à la sexualité de Will. Dan une interview avec Variety, le jeune acteur a confirmé que Will était gay et qu’il était amoureux de Mike.

L’acteur avait précédemment dit que la sexualité du personnage était ouverte à interprétation mais il est désormais honnête et ne laisse plus de doute : « Cela a été suggéré dans la saison 1. C’était toujours un peu là, mais vous ne l’avez jamais vraiment su, est-ce juste qu’il grandit plus lentement que ses amis ? Maintenant qu’il a vieilli, ils en ont fait une chose très réelle et évidente. Maintenant, il est clair à 100% qu’il est gay et qu’il aime Mike », a déclaré Schnapp.

Cette confirmation n’est pas une surprise pour les fans qui avaient repéré depuis le début de la série que Will était peut-être gay. Après la scène déchirante entre Will et Mike, il ne faisait aucun doute que le jeune garçon éprouve plus que de l’amitié pour Mike. Si certains téléspectateurs ont peut être confus par la scène, les personnes qui se reconnaissent en Will ont vite compris.

Schnapp a déclaré que des gens l’avaient approché pour parler de la façon dont le personnage s’était connecté à eux, y compris un homme de 40 ans à Paris. « Il m’a dit ‘wow, ce personnage de Will m’a fait me sentir si bien. Et je me suis tellement identifié à lui. C’est exactement qui j’étais quand j’étais enfant.’ Cela m’a rendu si heureux de l’entendre. Ils écrivent ce vrai personnage et ce vrai voyage et ce vrai combat et ils le font si bien », a déclaré Schnapp.

L’acteur a déclaré qu’il avait essayé d’éviter de gâcher la révélation dans les interviews précédentes, voulant maintenir la puissance du voyage nuancé de Will dans les deux derniers épisodes de la saison.

Les autres personnages ont évolué avec des histoires d’amour naissantes, mais c’est différent pour Will qui se sent à part. Et il ne faut pas oublier que la série se déroule à une époque qui était très difficile pour les homosexuel.le.s. Etre ouvertement gay n’était pas une option pour beaucoup.

Schnapp a déclaré qu’il était ravi du plan des frères Duffer de se concentrer davantage sur son personnage lors de la cinquième et dernière saison : « Ils ont beaucoup à faire. Ils travaillent toujours, mais ils ont leur objectif final. Il y a tellement de choses différentes qu’ils doivent régler », a déclaré Schnapp.

Il termine en disant : « Évidemment, nous espérons une scène de coming-out et je veux aussi les voir aborder cette connexion avec Mind Flayer et comment cela s’intègre dans le monde. »

La saison 4 de Stranger Things est disponible sur Netflix.

Source : Variety / Crédit ©Netflix