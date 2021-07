Sex and the City : Trois nouvelles actrices rejoignent le revival

Nicole Ari Parker, Sarita Choudhury et Karen Pittman ont rejoint le casting de And Just Like That, le revival de Sex and the City.

Le revival de Sex and the City annonce enfin de nouveaux personnages. Cette semaine, on apprend que trois actrices ont rejoint la série qui continuera les aventures de Carrie, Charlotte et Miranda. Nicole Ari Parker, Sarita Choudhury et Karen Pittman seront ainsi présentes dans And Just Like That.

Parker, (Empire, Chicago P.D.), incarnera Lisa Todd Wexley, une mère de trois enfants à Park Avenue ; Choudhury (Blindspot, Jessica Jones), incarnera Seema Patel, une femme célibataire et puissante courtier immobilier de Manhattan. Enfin, Pittman (The Morning Show) apparaîtra dans le rôle du Dr Nya Wallace, décrite comme une professeure de droit de Columbia brillante et stimulante.

Le trio rejoint Sara Ramirez qui fera aussi ses débuts dans la série, reflétant davantage ce que le chef de HBO, Casey Bloys, a déclaré à TV Line plus tôt cette année à propos du fait que Sarah Jessica Parker et le showrunner Michael Patrick King ne veulent pas « raconter une histoire avec des scénaristes et un casting entièrement blancs ». Ils sont désormais « très, très conscients de comprendre que New York dans la série doit refléter l’apparence de New York aujourd’hui. »

Le casting de And Just Like That comprend également les retours de Chris Noth (Mr. Big), David Eigenberg (Steve), Mario Cantone (Anthony), Willie Garson (Stanford) et Evan Handler (Harry).

HBO Max n’ait pas encore annoncé de date de première pour le revival, mais il est actuellement en production à New York.

Source : EW / Crédit ©DR