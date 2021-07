Netflix : La plateforme va proposer des jeux vidéo en streaming

Netflix va élargir son offre en proposant des jeux vidéo en streaming à ses abonnés.

Netflix se lance dans le monde du jeu vidéo. Cette semaine, Bloomberg News a rapporté que le géant du streaming élargirait ses horizons dans les jeux vidéo au cours de la prochaine année après l’embauche de Mike Verdu, un ancien cadre de Facebook et d’Electronic Arts, en tant que nouveau vice-président du développement de jeux. Un porte-parole de Netflix a depuis confirmé la nouvelle au Hollywood Reporter.

Verdu travaillait sur le développement des jeux Oculus, le casque de réalité virtuelle. Il a également fait ses armes dans le développement de jeux sur mobiles pour Electronic Arts et Zynga (Farmville).

Un catalogue de jeux vidéo devrait donc être proposé sur Netflix dès 2022. Ces contenus seront présentés de la même manière que les films et les séries de la plateforme et ne devraient pas engendrer de frais supplémentaires pour les utilisateurs.

Netflix a déjà expérimenté du contenu interactif dans le passé. L’exemple le plus connu est le film Black Mirror Bandersnatch, dans lequel les téléspectateurs contrôlaient littéralement l’histoire. Le style interactif n’a pas été un succès auprès de tout le monde, mais son innovation a conduit à la victoire de deux Primetime Emmy Awards.

Bandersnatch était le premier titre interactif destiné aux adultes, car Netflix avait déjà publié des programmes interactifs pour enfants. Depuis, nous avons vu une série interactive Man vs. Wild et un film spécial interactif pour Unbreakable Kimmy Schmidt.

Evidemment, la plateforme a adapté des jeux vidéo en série comme The Witcher (et bientôt Resident Evil) et en a produit à partir de certains de ses programmes comme Stranger Things, mais cela sera une toute nouvelle expérience pour la plateforme et ses abonnés.

Source : Bloomberg / Crédit ©Netflix