Lucifer saison 6 : Comment le renouvellement affectera la saison 5

Les showrunners expliquent comment le renouvellement pour une saison 6 de Lucifer affectera la saison 5.

La saison 5 de Lucifer devait être la dernière mais finalement, la série a été renouvelée par Netflix qui n’était pas prêt à se séparer de ce Diable irrésistible. En février dernier, le streamer et WBTW ont demandé aux showrunners Joe Henderson et Ildy Modrovich, alors en train d’écrire le final de la série, s’il était possible de continuer pour encore une saison.

Si au départ ils n’étaient pas certains de pouvoir offrir une saison supplémentaire, ils ont pris le temps de réfléchir et ont changé d’avis. Henderson compare la situation à la demande précédente de Netflix d’étendre la saison 5 : « C’était très, très similaire à quand nous sommes passés de 10 épisodes à 16 », dit Henderson à EW. « On s’est dit, « Non, c’est parfait. Si on fait ça, ça va tout gâcher ! » Puis trois jours plus tard, vous vous dites : «Attends, comment aurions-nous pu ne pas faire ça ? » »

Ils ont ainsi décidé de prolonger l’histoire en creusant chacun des personnages et ce qui leur arrive : « Ce que nous avons réalisé, c’est que le dernier morceau de cet épisode final [de la série] était en fait beaucoup de belles histoires accélérées juste pour nous donner une fin satisfaisante pour tous nos personnages, » dit Modrovich. « Nous avons littéralement lobé l’Acte 6 et nous nous sommes dit « Prenons ce qui se passe dans l’acte 6, dans une scène et plongeons-y, et explorons vraiment comment les personnages se retrouvent là où ils se sont retrouvés. » Donc, cela a fini par être notre pépite pour la saison 6. »

La saison 6 reste la même histoire qu’ils ont toujours voulu raconter, ils ont simplement plus de temps pour le faire : « C’est l’histoire que nous allions toujours raconter, mais écrite de manière plus large et pour moi c’est tellement plus intéressant que ça me brise le cœur de penser que nous n’allions pas [à l’origine] le faire de cette façon », dit Henderson, ajoutant qu’ils sont plus confiants dans la nouvelle fin de la série que celle qu’ils avaient initialement prévue. « Quand on nous a demandés : « Pouvez-vous faire un de plus ? Nous avons dit: ‘Oui, mais c’est notre dernière histoire. »

Cette saison supplémentaire ne changera pas grand-chose à la saison : « C’était une autre demande que nous avions [pour le studio et le streamer]. Nous avons dit : ‘S’il vous plaît, ne nous faites pas changer ce que nous avons. C’est tellement percutant. Encore une fois, tout le monde était tout à fait d’accord avec ça, » explique Modrovich.

Parce que cette saison a été écrite pour être la fin, elle contient certains des épisodes les plus audacieux de la série, y compris un flashback en noir et blanc précédemment révélé, et un épisode très méta dans lequel l’arrogant showrunner d’une série à propos du Diable qui résout des crimes est assassiné. De plus, il y a un épisode entièrement musical à venir dans la dernière moitié de la saison.

« C’est notre meilleure saison à ce jour », a déclaré Henderson. « C’est drôle et sombre et tordu et triste et joyeux. »

La saison 5 de Lucifer sera diffusée en deux parties. La première sera disponible le 21 août prochain sur Netflix. Le trailer est à voir ici.

Source : EW / Crédit ©Netflix