Pretty Little Liars Original Sin : Premier teaser et date pour la série HBO Max

HBO Max dévoile un premier teaser et une date pour la série Pretty Little Liars Original Sin.

Pretty Little Liars est bientôt de retour avec une nouvelle version sous titrée : Original Sin. HBO Max a annoncé que la série commencera dès le 28 juillet sur leur plateforme.

Trois épisodes tomberont le jour de la première, suivis de deux épisodes les 4 et 11 août, et les trois derniers le 18 août. L’annonce de HBO Max était accompagnée d’un teaser intrigant d’une minute à voir ci-dessous, qui suggère un avenir assez sombre pour un autre groupe d’ados d’une petite ville américaine. Vous reconnaitrait également la musique qui est presque la même que la série originale.

Dans cette nouvelle série Pretty Little Liars : « Il y a vingt ans, une série d’événements tragiques a presque déchiré la ville ouvrière de Millwood. Maintenant, de nos jours, un groupe d’adolescentes disparates – un tout nouveau groupe de Little Liars – se retrouvent tourmentées par un ‘A’ssailant inconnu et doivent payer pour le péché secret que leurs parents ont commis il y a deux décennies… ainsi que les leurs. »

Bien qu’Original Sin n’ait pas (encore) montré de liens directs avec la série originale, la tag line officielle confirme que l’histoire se déroule « dans l’univers existant de Pretty Little Liars », laissant entendre que les crossovers sont toujours possibles. Notez que Millwood est décrite comme étant « à des kilomètres de Rosewood ».

Le nouveau groupe de Liars comprend Bailee Madison dans le rôle d’Imogen, une « véritable survivante » ; Chandler Kinney dans le rôle de Tabby, réalisatrice en herbe et passionnée de films d’horreur; Maia Reficco dans le rôle de Noa, une star de la course à pied fraîchement sortie d’un centre de détention pour mineurs; Zaria dans le rôle de Faran, une « ballerine posée et disciplinée » avec de grands rêves ; et Malia Pyles dans le rôle de Minnie, qui évite le traumatisme de son enfance en s’échappant vers des mondes virtuels.

Le casting inclut également Mallory Bechtel, Sharon Leal, Elena Goode, Lea Salonga, Eric Johnson et Alex Aiono.

Pretty Little Liars Original Sin – Teaser