Superman & Lois saison 1 : Encore plus de révélations sur “Morgan Edge” (Spoilers et promo)

La série Superman & Lois saison 1 fait encore plus de révélations sur “Morgan Edge”. Spoilers et promo du prochain épisode.

L’épisode précédent de Superman & Lois a révélé que Morgan Edge (Adam Rayner) était un Kryptonien et que son but était de supplanter les humains avec des consciences Kryptoniennes. Edge révélait également être le frère de Kal-El et il ne parlait pas en métaphore.

Dans l’épisode de cette semaine, Edge révèle que son nom était Tar-Ro et qu’il est le demi-frère de Kal-El. Il lui explique qu’avant de se marier au père de Kal-El, Jor-El, leur mère Lara a été génétiquement matchée à Zeta-Ro, le père de Tar-Ro.

Il explique qu’il est venu sur Terre alors qu’il était jeune juste avant Kal-El. En arrivant sur Terre, il a été trouvé par un fermier hostile qui lui a tiré dessus puis Tar-Ro se sentant menacé, l’a tué. Il dit à Clark qu’il prévoit de ramener, à la vie sur Terre de nombreux Kryptoniens, dont leur mère Lara. Superman lui dit qu’il n’est pas prêt à sacrifier la Terre pour le faire, et Edge l’attaque, lui disant que si Superman ne prend pas son parti, il sera « éradiqué ».

Superman réussit à empêcher que cela se produise et avec l’aide de la DEO et Lana, il arrive même à inverser l’effet sur ceux déjà soumis à l’Eradicator (qui a été créé par Lara), mais cela a un coût. Un Superman sans pouvoir se dirige vers la forteresse avant de s’évanouir. Notez que pour aider, Lana est entrée dans la machine et est ressortie avec la personnalité de la mère de Kal-El.

La promo de la semaine prochaine montre un retour dans le passé pour Clark. Il n’est pas exactement clair si Clark est inconscient lors de ce voyage dans le passé, mais ce qui semble être assez clair, c’est que les choses vont prendre une tournure sombre, et étant donné que Clark tenait l’Eradicator la dernière fois où nous l’avons vu, ce n’est peut-être pas bon signe.

Superman & Lois, c’est le mardi sur la CW.

Superman & Lois saison 1 – Promo 1×14