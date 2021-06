Loki : La véritable identité du Variant révélée ! (Spoilers)

Le deuxième épisode de Loki révèle la véritable identité du Variant recherché. Spoilers

Le deuxième épisode de Loki, disponible depuis ce matin sur Disney+, n’a pas perdu de temps pour dévoiler qui se cachait derrière le Variant que recherche le TVA. La fin de l’épisode précédent avait révélé que le Variant était Loki, on savait donc qu’il recherchait une autre version de lui-même, mais on ne s’attendait peut-être pas à voir exactement à quoi ressemblait ce Variant aussi rapidement. Mais la série n’a que 6 épisodes, il faut donc faire vite.

A ce stade de la série, Loki n’a pas d’autre choix que de collaborer avec le TVA qui le tient en laisse (et lui donne une veste). Avec une équipe menée par Mobius, Loki est un élément indispensable à la mission parce qu’il est le seul a comprendre comment fonctionne ce Variant étant donné qu’il s’agit d’une version de lui-même. Personne ne comprend mieux Loki que Loki n’est-ce pas ?

Si Loki est un régale, le duo qu’il forme avec Mobius est fantastique. Le dévouement de Mobius à l’ordre est complètement en contradiction avec l’amour du chaos de Loki. Mais à d’autres égards, ils s’équilibrent parfaitement. Le comportement calme de Mobius garde le côté espiègle de Loki sous contrôle, tandis que l’approche enthousiaste de Loki envers la vie donne à Mobius une nouvelle étincelle dans son travail.

Loki finit éventuellement par croiser le chemin du Variant recherché et comme des rumeurs l’annonçaient, il s’agit de Lady Loki ! Depuis l’annonce de Sophia Di Martino au casting, il se murmurait qu’elle incarnerait la version féminine de Loki et c’est bien le cas. La révélation immédiate de son identité met clairement en place les prémisses de la série, encore plus clairement que le premier épisode.

Il s’avère que le flux temporel est plein de Variants de Loki, qui ont diverses apparences et ensembles de pouvoirs, mais ils partagent une chose : l’amour du chaos. Et bien que le TVA n’ait généralement pas de mal à les éliminer, ce nouveau Variant est particulièrement rusé, c’est pourquoi Mobius fait appel à Loki.

Mais Lady Loki est-elle la véritable antagoniste de l’histoire ? A la fin de l’épisode, Loki fait faux bon au TVA et s’enfuit avec elle. Cette décision est intéressante et montre encore une fois que la série est imprévisible. Mais Loki est-il vraiment libre de ses décisions ? Est-ce que son alter égo est encore plus chaotique que lui ? On demande à voir.

Loki, c’est chaque mercredi sur Disney+.

Crédit ©Disney+