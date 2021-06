American Horror Story saison 10 : Neal McDonough dans un rôle mystérieux important

Neal McDonough rejoint la saison 10 de American Horror Story dans un rôle mystérieux important.

Après plusieurs années à jouer le méchant Damien Darhk dans l’Arrowverse, Neal McDonough passe dans le monde d’American Horror Story. Selon Deadline, il jouera un personnage nommé Dwight “Ike” Eisenhower. Cependant, il ne devrait pas incarner le président américain du même nom, mais un autre personnage.

Bien que l’on sache peu de choses sur l’intrigue réelle de la saison 10, nous savons que, fidèle à son titre (Double Feature), elle est divisée en deux histoires complètes : « une en mer, une sur le sable ».

McDonough rejoint Macaulay Culkin, Frances Conroy, Leslie Grossman, Billie Lourd, Sarah Paulson, Evan Peters, Adina Porter, Lily Rabe, Angelica Ross et Finn Wittrock.

La saison American Horror Story: Double Feature sera diffusée à partir du 25 aout 2021 sur FX. En France, la série devrait être disponible en US+24 sur MyCanal.

En plus d’avoir joué Damien Darhk pendant cinq ans dans Arrow, The Flash et Legends of Tomorrow, McDonough a également tenu des rôles mémorables dans Van Helsing, The 100, Altered Carbon, Suits, Yellowstone, Justified, Desperate Housewives et Band of Brothers, pour ne citer que quelques séries.

Source : Deadline / Crédit ©DR