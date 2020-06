Wonder Woman 1984 : Le look final de Cheetah révélé

Un paquet de stickers dévoile le look final de Cheetah dans Wonder Woman 1984.

La forme finale de Cheetah dans Wonder Woman 1984 a été révélée via de nouveaux marchandising pour la suite des aventures de l’Amazone. Les fans de DC devaient à l’origine découvrir le film en décembre 2019, mais Warner Bros. a décidé de repousser le film au mois de juin 2020.

Les événements actuels ont forcé le studio à repenser leur stratégie de sortie, puis ils ont repoussé la suite à août 2020, mais même cela est de l’histoire ancienne car le film devrait finalement arriver dans les salles d’ici le mois d’octobre.

Warner Bros fait tout son possible pour garder les éléments du film secrets mais avec tous les changements de date, le marketing du film est prêt et certaines choses commencent à fuiter comme les paquets d’autocollants du film sur lesquels on peut avoir un aperçu de Kristen Wiig en Cheetah. Pour le moment, on ne voit que son visage et pas le reste de son corps.

A new look at ‘Cheetah’ from a sticker pack for Patty Jenkins’ ‘Wonder Woman 1984’ has been released. pic.twitter.com/N7ulYytjRT — DCEU Updates (@DCFilmsUpdates) June 15, 2020

L’image est très similaire à celles qui ont fui au début de l’année. Ce n’est pas le meilleur aperçu de Cheetah, mais on peut facilement voir ce qu’ils ont fait pour ses traits du visage. Elle a la forme emblématique tachetée orange-brun de la version des comics ainsi que des yeux félins.

Gal Gadot revient dans le rôle principal de Wonder Woman et Chris Pine est de retour dans le rôle de Steve Trevor. Kristen Wiig et Pedro Pascal sont aussi présents dans les rôles de Barbara Minerva et Maxwell Lord.

Wonder Woman 1984 est réalisé par Patty Jenkins.

Source : Movieweb / Crédit ©Warner Bros