The Falcon and The Winter Soldier : Un méchant des X-Men dans la série ? (Photo)

Une nouvelle photo de tournage de The Falcon and The Winter Soldier tease un méchant des X-Men, lié à Wolverine.

Une nouvelle photo de tournage de The Falcon and the Winter Soldier a fait son apparition en ligne et elle pourrait bien révéler un spoiler sur la série de Disney+. Cette photo en question pourrait faire allusion à un méchant surprenant des X-Men se dirigeant vers l’univers cinématographique Marvel.

Sur l’image, on peut voir deux personnes sur le plateau près de la table de catering. L’une des deux personnes semble être un membre d’un gang de motards. Nous pouvons voir sa veste en cuir avec un grand symbole d’un visage en colère sur le dos.

Comme certains fans l’ont depuis souligné, cette image ressemble à Ogun, le méchant qui est apparu pour la première fois dans Kitty Pryde et Wolverine #1 dans les pages de Marvel Comics en 1984. Le personnage a également été mis en évidence dans le scénario de Death of Wolverine. qui a été publié en 2014. Cette photo fait apparemment partie d’une série de clichés qui est apparue en ligne il y a 6 mois.

