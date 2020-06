Saison 2020 / 2021 : ABC renouvelle For Life et annule The Baker and the Beauty

ABC renouvelle la série judiciaire For Life mais annule la comédie romantique The Baker and the Beauty.

L’affaire Aaron Wallace n’est pas encore classée. La série For Life, basée sur l’histoire vraie d’un homme condamné à tort et devenu avocat en prison, va bien avoir une saison 2. C’est une bonne nouvelle pour les fans puisque la saison 1 se terminait en cliffhanger.

Inspiré par l’histoire réelle d’Isaac Wright Jr., For Life met en vedette Nicholas Pinnock (Conterpart) dans le rôle d’Aaron Wallace, qui a été condamné pour un crime de trafic de drogue qu’il n’a pas commis. Maintenant purgeant une peine d’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, Aaron obtient un permis d’exercer le droit derrière les barreaux et travaille comme avocat de la défense pour ses codétenus, tout en essayant d’annuler sa propre peine.

Le casting comprend également Indira Varma (Game of Thrones), Joy Bryant (Parenthood), Mary Stuart Masterson (Blindspot) et Dorian Missick (Southland). Curtis « 50 Cent » Jackson est producteur exécutif.

De son côté, la comédie romantique The Baker and the Beauty n’a pas cette chance et n’aura pas de saison 2. Son cliffhanger ne sera pas résolu. Basée sur une série israélienne du même nom, le remake avait pour vedette Victor Rasuk (Jack Ryan) dans le rôle de Daniel Garcia, un homme simple qui travaille dans la boulangerie cubaine de ses parents à Miami. Tout juste séparé de sa copine après une demande en mariage ratée, Daniel rencontre Noa Hamilton (Nathalie Kelley de Dynasty), une célébrité qui vient de vivre une rupture très médiatisée. Ainsi commence une romance improbable entre le boulanger et la belle.

Avec une audience de 2,5 millions et un rating de 0.47 en moyen sur la cible des 18-49 ans, The Baker and the Beauty ne fédérait pas assez de public. Les chiffres de For Life ne sont quasi identiques avec aussi 2.5 millions de téléspectateurs mais son rating est meilleur avec 0.6 de moyenne.

Source : TVGuide / Crédit ©ABC