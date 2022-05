Strange Things saison 4 : Une saison plus effrayante que jamais selon les premières réactions

Les premières réactions de la saison 4 de Stranger Things sont plutôt positives et annoncent la saison la plus effrayante à ce jour.

L’avant-première de la saison 4 de Stranger Things a eu lieu ce week-end et une poignée de personnes – les acteurs et l’équipe de la série ainsi que quelques membres des médias — ont pu voir le premier épisode. Et pour le moment, les premiers retours (sans spoilers) de la presse sont dans l’ensemble positifs.

Il a été rapporté que l’épisode dure une heure et 15 minutes et est plus axé sur les personnages, mettant en place ce qui va arriver cette saison. Cependant, c’est apparemment loin d’être un premier épisode ennuyeux, et les acteurs, que ce soit les anciens et les nouveaux, sont célébrés pour leurs performances parfaites. La presse célèbre également le virage de la série vers une ambiance plus sombre, plus mature et effrayante pour la saison.

« La première de la saison 4 de #StrangerThings est un gros enjeu, émotionnelle et plus effrayante que jamais. Mais plus que tout, c’est tellement bon d’avoir ces personnages – et cette série – de retour. Préparez-vous, car il n’y a rien d’autre comme ça à la télévision. »

#StrangerThings Season 4 premiere is big stakes, emotional, and scarier than ever. But more than anything, it’s just so good to have these characters — and this show — back. Get hyped, because there’s nothing else like this on TV. — Alex Zalben (@azalben) May 15, 2022

« Le premier épisode de #StrangerThings4 est [emoji pouce levé]. Ça dure presque une heure et 15 minutes de mise en place et j’ai adoré. Au lieu de se précipiter dans la saison, les frères Duffer prennent leur temps et font beaucoup de construction de personnage. Ce n’est pas ce à quoi je m’attendais et j’aime quand cela arrive. »

The first episode of #StrangerThings4 is 👍. It’s almost an hour and 15 minutes of set up and I loved it. Instead of rushing into the season the Duffer brothers take their time and do a lot of character building. Not what I expected and love when that happens. #StrangerThings pic.twitter.com/Ubj6XMCcKJ — Steven Weintraub (@colliderfrosty) May 15, 2022

« La saison 4 de #StrangerThings est la saison la plus ambitieuse à ce jour qui vous fera tomber amoureux de ces personnages, d’Eleven à Max et Steve, de manière nouvelle et remarquable ! De plus, un revisionnage des saisons 1 à 3 est recommandé ! »

#StrangerThings season 4 is the most ambitious season yet that will make you fall in love with these characters, from Eleven to Max and Steve, in new and remarkable ways! Also, rewatches of 1-3 recommended! 💖👏 pic.twitter.com/oASQGoZIMu — Lyra Hale 🏳️🌈✍️🇵🇷 (@TheAltSource) May 15, 2022

« L’épisode 1 de #StrangerThings4 prépare le terrain pour la saison la plus sombre et la plus effrayante à ce jour. L’échelle est énorme, la cinématographie est magnifique et les personnages nouveaux et de retour sont stellaires. Je suis si heureux d’être de retour dans ce monde. »

Episode 1 of #StrangerThings4 sets the stage for the darkest and scariest season yet. The scale massive, the cinematography is gorgeous, and the new and returning characters are stellar. I’m so happy to be back in this world.@Netflix @Stranger_Things#StrangerThings @Netflix_CA pic.twitter.com/Ei6k9PghPQ — Daniel Baptista – The Movie Podcast (@dbapz) May 15, 2022

« L’épisode 1 de #StrangerThings4 est la prochaine évolution de la série bien-aimée. La production est à son meilleur et les frayeurs sont au max. Joe Keery reste un favori tandis que la nouvelle distribution apporte quelque chose de nouveau. »

Episode 1 of #StrangerThings4 is the next evolution of the beloved series. The production is at its best and the scares are dialed up to 11. Joe Keery remains a favourite while the new cast bring something fresh.#StrangerThings @Netflix @Netflix_CA @Stranger_Things pic.twitter.com/rXX8036IHJ — Shahbaz – The Movie Podcast (@shayhbaz) May 15, 2022

« Le premier épisode de #StrangerThings4 devient immédiatement plus sombre que ce que nous avons vu auparavant et j’ai vraiment adoré. La série semble plus mature, reflétant la façon dont ces personnages et le public ont grandi tout en conservant les mêmes éléments qui en font #StrangerThings. »

The first episode of #StrangerThings4 immediately goes darker than we’ve seen before and I actually loved it. The show feels more mature, reflecting how these characters and the audience have grown while also keeping the same elements that make it #StrangerThings. pic.twitter.com/DAs2Bf2X6r — Sophia Soto (@srsoto26) May 15, 2022

Mais tout le monde n’est pas convaincu : « Le premier épisode de la saison 4 de #StrangerThings est étrange. C’est sombre. Plus d’horreur que jamais. Mais aussi plus décousu que jamais. |Je] serait intéressé de voir comment les gens réagissent à cette dernière évolution de la série mais je suis indécis. »

The Season 4 premiere of #StrangerThings is odd. It’s dark. More horror than ever. But also more disjointed than ever. Will be interested to see how people react to this latest evolution of the show but I’m on the fence. #StrangerThings4 — Chris E. Hayner (@ChrisHayner) May 15, 2022

Stranger Things saison 4, partie 1, sera disponible sur Netflix le 27 mai 2022. La partie 2 arrivera ensuite le 1er juillet 2022.

