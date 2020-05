The Mandalorian saison 2 : Timothy Olyphant dans un rôle secret

Timothy Olyphant a rejoint la saison 2 de The Mandalorian dans un rôle secret.

Un nouvel acteur a rejoint la saison 2 de The Mandalorian. Timothy Olyphant (Justified) est annoncé au casting de la série Star Wars de Disney+. Pour le moment, son rôle n’a pas été dévoilé et Disney n’a pas confirmé sa participation à la série.

Ces dernières semaines, plusieurs noms pour la saison 2 ont fait surface. Michael Biehn a rejoint la série dans un rôle inconnu, Temuera Morrison devrait jouer Boba Fett, Katee Sackhoff seraut Bo-Katan et Rosario Dawson est annoncée en Ahsoka Tano.

Le lancement de la saison 2 de The Mandalorian est prévu pour octobre prochain. Le tournage de la saison s’est terminée au début du mois de mars, juste à temps, avant que le monde ne parte en confinement à cause de la pandémie de coronavirus.

Les réalisateurs incluent Robert Rodriguez (Alita: Battle Angel) et Peyton Reed (Ant-Man), ainsi que le producteur exécutif Dave Filoni (The Clone Wars) et le showrunner Jon Favreau (Iron Man).

Source : THR / Crédit ©DR