Star Trek : Une série avec Mr. Spock, Numéro Un et Capitaine Pike en préparation

CBS All Access prépare une nouvelle série Star Trek avec Mr. Spock, Numéro Un et Capitaine Pike.

Mr. Spock, Numéro Un et Capitaine Pike seront de retour dans leur propre série. CBS All Access annonce une nouvelle série spin-off pour Star Trek avec les retours d’Ethan Peck, Rebecca Romijn et Anson Mount qui reprennent les rôles qu’ils tenaient dans la saison 2 de Star Trek Discovery.

Cette nouvelle série se nomme Star Trek : Strange New Worlds et suivra les trois personnages du U.S.S. Enterprise. Le trio, qui avait rejoint le Discovery durant la saison 2, a quitté le navire alors que l’équipage du Commandant Burnham partait explorer une nouvelle ère en voyageant dans le temps.

Cependant, cette nouvelle série ne devrait pas les suivre après leur passage sur le Discovery mais avant. En effet, selon CBS : « Strange New Worlds suivra l’équipage au cours de la décennie précédant l’embarquement du capitaine Kirk à bord de l’U.S.S. Enterprise, alors qu’ils explorent de nouveaux mondes autour de la galaxie. »

Il semble que cette série se réalise grâce aux fans qui ont exprimé le désir de voir ces trois personnages dans leur propre série : « Lorsque nous avons dit que nous avions entendu le flot d’amour des fans pour Pike, Number One et Spock lorsqu’ils sont montés à bord de Star Trek: Discovery la saison dernière, nous étions sincères », a déclaré Alex Kurtzman.

« Ces personnages emblématiques ont une histoire profonde dans le canon de Star Trek, et pourtant beaucoup de leurs histoires restent à raconter. Avec Akiva [Goldsman] et Henry [Alonso Myers] à la barre, l’Enterprise, son équipage et ses fans sont prêts pour un voyage extraordinaire vers de nouvelles frontières dans l’univers Star Trek. »

Le pilote de la série a été écrit par Akiva Goldsman. Alex Kurtzman et Jenny Lumet sont producteurs exécutifs en plus de Henry Alonso Myers, Heather Kadin, Rod Roddenberry et Trevor Roth.

Aucune date de diffusion n’a encore été fixée. Le projet rejoint Star Trek Discovery, Star Trek: Picard et la série animée Star Trek: Lower Decks sur le réseau CBS All Access.

Source : EW / Crédit ©CBS