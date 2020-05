Mathusalem : Danny Boyle à la réalisation du film avec Michael B. Jordan

Danny Boyle sera aux commandes du film sur Mathusalem avec Michael B. Jordan dans le rôle principal.

Le projet « Mathuselah » de Warner Bros prend enfin forme. Alors que le film est en développement depuis des années, on apprend que Danny Boyle (Trainspotting) réalisera le film qui sera écrit par son binôme de Slumdog Millionaire et 127 Heures, Simon Beaufoy.

Michael B. Jordan (Creed, Black Panther) est à bord du projet dans le rôle principal de Mathusalem et il sera également producteur du film aux côtés de David Heyman et Boyle. Avant Jordan, Tom Cruise et Will Smith ont été, un moment, attaché au rôle et le scénario le plus récent avait été écrit par Tony Gilroy.

Pour le moment, les détails du film sont inconnus. Le concept original de Mathusalem était inspiré par la figure biblique qui a vécu jusqu’à 969 ans, en mettant l’accent sur ses compétences de survie, mais Boyle et Beaufoy auraient retravaillé l’histoire.

Selon Variety, Mathusalem pourrait devenir une franchise sur plusieurs volets si le premier film fonctionne.

Source : Variety / Crédit ©DR