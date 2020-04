Chicago Fire saison 8 : Un personnage sur le départ dans le final ? (spoilers)

Un personnage semble sur le départ dans Chicago Fire et le showrunner tease la saison 9. Spoilers.

Le rideau est tombé bien trop tôt pour la saison 8 de Chicago Fire. En effet la pandémie de coronavirus a poussé la série à s’arrêter avant la fin normale de la saison. L’épisode 20, diffusé ce mercredi sur NBC sert donc de season finale mais clairement, ce n’était pas un épisode fait pour être final. Il restait normalement encore 3 épisodes à produire.

Cela dit, la saison se termine avec un point d’interrogation sur l’avenir d’un des personnages qui pourrait quitter la caserne. En effet, Foster pourrait bien retourner à l’école de médecine et laisser son amie Brett. Elle a déjà posé sa candidature à Northwesten mais elle a peur de le dire à Brett qui traverse déjà une période difficile après la mort de sa mère biologique et le départ de sa petite soeur.

Lors de son entretien, Foster prononce un discours passionné sur la façon dont l’erreur qu’elle a commise est la meilleure chose qui lui soit arrivée, car elle l’a amenée à la Caserne 51 et a fait d’elle une meilleure personne. Et en parlant de bonnes personnes, Brett attend à l’extérieur que Foster fasse amende honorable. Quant à savoir si Foster est admise à Northwestern, le comité lui fera savoir.

L’épisode se termine sur ça, on ne sait pas si elle est acceptée ou non, mais in se dit qu’il y a bien une possibilité qu’elle ne revienne pas la saison prochaine. Le showrunner Derek Haas a confié à Entertainment Tonight que les histoires des trois derniers épisodes seront réadaptées pour le début de la saison prochaine.

« Je pense que nous pouvons transférer les scénarios que nous allions commencer dans les trois derniers épisodes et les adapter pour être des scénarios de début de saison plutôt que de fin de saison. »

Depuis son arrivée à la caserne, on sait qu’Emily Foster a toujours voulu être médecin, ce n’est donc pas étonnant de la voir repartir dans cette direction, mais il serait dommage de la voir quitter Chicago Fire. Evidemment, elle peut toujours revenir en docteur plus tard dans Chicago Med, mais son amitié avec Brett et Kidd était un des aspects qu’on aimait bien dans la série.

Sur un autre sujet, durant la saison, la relation entre Brett et Casey a commencé clairement à changer et elle pourrait se transformer en relation amoureuse. Ils tournent autour de pot depuis un moment mais les choses pourraient passer à la vitesse supérieure : « Nous allons allumer un peu plus la flamme, » confie le showrunner sur leur rapprochement.

La série est dores et déjà renouvelée pour 3 saisons supplémentaires, ils prennent donc le temps d’explorer certaines choses qui ne feraient pas en temps normal. Haas explique : « Cela nous permet d’explorer les relations et les personnages sur une chronologie plus large que jamais. »

Il ajoute : « Nous pouvons regarder les saisons à venir au lieu des épisodes à venir. Et oui, nous aurons certainement plus de remaniements de casting au cours de la saison à venir. Cela fait partie de notre façon de travailler pour garder notre public sur leurs gardes. Lorsque les téléspectateurs disent : « Ça n’arrivera jamais » dans d’autres séries, nous voulons qu’ils disent : « C’est Chicago Fire… ils pourraient bien le faire. »

Chicago Fire revient à la rentrée prochaine pour sa saison 9.

Source : ETonline / Crédit ©NBC