Better Call Saul saison 5 : L’importance du bouchon de tequila de Kim (Théorie)

Le bouchon de tequila de Kim pourrait bien signifier quelque chose de très important et présage le pire dans Better Call Saul. Théorie.

Dans l’épisode 9 de la saison 5 de Better Call Saul, Kim Wexler a pris deux décisions très importantes. Elle a tenu tête à un baron de cartel dangereux et elle a démissionné de son travail. Sa démission est surprenante parce que Kim s’est battue pour ce poste à Schweikart et Cokely et elle avait un gros client avec Mesa Verde. Mais elle peut désormais se concentrer sur son travail pro bono.

Même si cela n’était pas toujours en phase avec ses propres idéaux, elle a toujours montré une éthique de travail impeccable. En quittant son bureau, Kim laisse tout derrière elle, sauf un objet, le bouchon de tequila Zafiro Anejo qui était dans un tiroir de son bureau. Ce bouchon est un souvenir d’un moment dans la saison 3 quand Kim et Jimmy ont arnaqué l’horrible Ken Wins (Kyle Borheimer).

Si la série fait un plan dessus, c’est que ce bouchon a une signification particulière et cette marque en particulier a un rôle plus large dans l’univers Breaking Bad. Mais entre Kim et Jimmy, ce bouchon représente un moment précis dans leur relation, c’est une sorte d’élément central, c’est très personnel.

Quand elle a arnaqué Ken avec Jimmy, elle a eu cette sensation de retourner la situation sur un homme mauvais qui abusait de son pouvoir. En quittant son cabinet d’avocat, elle fait la même chose. Elle quitte une firme manipulatrice aux méthodes de prédateur.

Signe de mauvais présage

Ce bouchon représente sa morale, c’est un rappel de ce pour quoi elle se bat. Elle se bat pour les plus faibles et elle reprend son pouvoir en récupérant son bouchon. Mais malheureusement, ce bouchon peut aussi présager du pire pour Kim parce qu’elle le veuille ou non, elle est désormais « une amie du cartel. » Et comme les fans le savent bien, Kim n’apparaît pas dans Breaking Bad.

Presque à chaque apparition de cette marque, la mort rôde. Dans Breaking Bad, quand cette marque de Tequila apparaît dans une scène de l’épisode Salud de la saison 4, Gustavo Fring l’utilise pour empoisonner le cartel de Juarez et son leader Don Eladio.

Dans la saison 3 de Better Call Saul, Jimmy achète une bouteille pour fêter une victoire avec Kim mais elle choisi de voir un client et se retrouve dans un accident de la route presque mortel. Dans la saison 4, quand ils se retrouvent autour d’un verre, c’est pour se souvenir de Chuck qui est mort.

Alors est-ce que ce bouchon de tequila est un signe de la mort prochaine de Kim ? Son lien au cartel la met en danger plus que jamais et pourrait présager le pire pour elle.

La saison 5 de Better Call Saul se termine mardi prochain sur Netflix.

