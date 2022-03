X-Men : Halle Berry de retour en Storm dans le MCU ?

La nouvelle coiffure de Halle Berry a déclenché des rumeurs selon lesquelles l’actrice de X-Men reprendrait son rôle de Storm dans le MCU.

Le week-end dernier, Halle Berry s’est présentée aux Critics Choice Awards, arborant un nouveau look qui a déclenché des spéculations sur son retour en tant que super-héroïne Marvel, Storm. Berry a joué le personnage dans la trilogie originale X-Men et dans X-Men: Days of Future Past en 2014. Les fans espéraient le retour de Berry en tant que Storm après le film, mais Alexandra Shipp a été castée dans le rôle pour X-Men : Apocalypse en 2016.

Berry a depuis quitté le rôle mais a exprimé son désir de jouer à nouveau Storm à plusieurs reprises. « J’y retournerais sans hésiter, c’est un personnage bien-aimé, j’ai adoré jouer Storm et les gens adorent Storm », a déclaré Berry à Vanity Fair en décembre dernier. « Donc, je le ferais absolument, vous savez, si nous pouvions trouver une version qui aurait du sens, ou un scénario qui aurait du sens, je le ferais absolument, c’est sûr. »

Sur Twitter, Halle Berry a annoncé sa nouvelle coiffure aux fans, en écrivant : « C’est pour tous mes magnifiques fans qui ont voulu me revoir avec les cheveux courts ! C’est pour VOUS ! »

Tell us you’re being in the next MCU movie without telling us you’re being in the next MCU movie #storm https://t.co/XFH4rjD4YE — ruh•roh•mano (@_GordonGartrell) March 15, 2022

I love it ❤️! That should’ve been Storm hair style in X-Men: Days of Future Past. It’s giving me Mohawk Storm. pic.twitter.com/8Tcz4bXBIm — Branden (@urbanzosf) March 14, 2022

Les cheveux blancs sont l’un des attributs clés du personnage emblématique de Marvel, Ororo Munroe / Storm, et la décision de Berry de porter un nouveau look intervient quelques jours seulement après que Berry a exprimé l’espoir de rejouer à nouveau Storm et Catwoman, et Benedict Cumberbatch a confirmé que Doctor Strange 2 est toujours en cours de reshoot. Serait-ce une coïncidence? C’est probablement le cas, mais personne ne s’attendait à ce que trois versions de Spider-Man apparaissent ensemble dans un film d’action en direct, et Marvel a (presque) gardé le secret.

Avec la forte possibilité que Sir Patrick Stewart soit présent dans Doctor Strange 2 reprenant son rôle de Professeur X, il ne serait pas étonnant de voir d’autres personnages X-Men entrer dans le MCU. Benedict Cumberbatch a promis que Doctor Strange 2 serait encore plus grand que Spider-Man: No Way Home.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness répondra à toutes les questions et confirmera (ou démystifiera) les théories des fans lorsqu’il arrivera dans les salles le 4 mai 2022.

Source : MovieWeb / Crédit ©DR/Fox