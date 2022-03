Star Trek Strange New Worlds : Paul Wesley devient le Capitaine Kirk

Paul Wesley sera le Capitaine James T. Kirk dans la série Star Trek Strange New Worlds.

Ce mardi, Paramount+ a annoncé que Star Trek: Strange New Worlds avait officiellement trouvé son James T. Kirk en la personne de Paul Wesley (Vampire Diaries, Tell me a Story). L’acteur et réalisateur a rejoint la série pour sa deuxième saison qui a déjà été commandée. Il incarnera ainsi le rôle joué à l’origine par William Shatner dans Star Trek: The Original Series et également joué par Chris Pine dans les films Star Trek sur grand écran.

La nouvelle du casting a suscité beaucoup d’enthousiasme chez les fans et maintenant Wesley lui-même s’exprime, partageant son admiration pour Star Trek ainsi qu’une histoire sur une rencontre récente avec Shatner qu’il considère comme plus qu’une coïncidence.

« Je suis profondément touché et encore un peu surpris d’avoir l’honneur de jouer l’inimitable James T. Kirk », a écrit Wesley dans un post sur Twitter. « Depuis que je suis petit, j’ai été impressionné par le monde imaginatif créé par Gene Roddenberry. »

Il ajoute : « Récemment, j’ai pris un vol pour Los Angeles pour découvrir que l’homme sur le siège vide à côté de moi était le seul et unique William Shatner, qui venait de rentrer de l’espace. Je pouvais à peine aligner deux mots mais j’ai finalement réussi à dire bonjour et nous avons discuté. Je ne suis pas du genre à croire au destin, mais c’était plus qu’une coïncidence. Et bien sûr, je devais prendre une photo. Alors merci M. Shatner pour la bonne compagnie. (…) J’ai hâte que vous voyiez tous notre Capitaine Kirk sur vos écrans. »

I am deeply humbled and still a little startled to have been given the honor of playing the inimitable James T Kirk. Ever since I was a kid, I have been awed by the imaginative world Gene Roddenberry created.

Recently, I boarded a flight to LA to discover that the man in the pic.twitter.com/U8GVD4ZemP — Paul Wesley (@paulwesley) March 15, 2022

Wesley est surtout connu pour avoir joué Stefan Salvatore durant les huit saisons de The Vampire Diaries, ainsi que pour Smallville, Tell Me a Story et Army Wives. Il est également devenu un réalisateur et producteur prolifique, avec des épisodes de Roswell New Mexico et Shadowhunters.

« Paul est un acteur accompli, une présence étonnante et un ajout clé bienvenu à la série. Comme nous tous, il est un fan de Star Trek depuis toujours et nous sommes enthousiasmés par son interprétation de ce rôle emblématique », Alex Kurtzman, Akiva Goldsman et Henry Alonso Myers ont déclaré dans un communiqué.

Star Trek: Strange New Worlds voit les retours de Anson Mount en tant que capitaine Christopher Pike, Rebecca Romijn en tant que Numéro Un et Ethan Peck en tant qu’officier scientifique Spock qui ont été introduits dans la saison 2 de Star Trek: Discovery.

La série suit Pike, Spock et Numéro Un avant le commandement de l’USS Enterprise par le Capitaine Kirk, alors qu’ils explorent de nouveaux mondes à travers la galaxie. La série met également en vedette Jess Bush en tant qu’infirmière Christine Chapel, Christina Chong en tant que La’an Noonien-Singh, Celia Rose Gooding en tant que cadet Nyota Uhura, Melissa Navia en tant que lieutenant Erica Ortegas et Babs Olusanmokun en tant que Dr M’Benga.

Star Trek: Strange New Worlds fera ses débuts sur Paramount+ le 5 mai.

Source : Deadline / Crédit © Paramount+