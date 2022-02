Umbrella Academy saison 3 : Une saison qui s’éloigne du comics a découvrir en posters énigmatiques

Découvrez 7 posters personnages pour la saison 3 d’Umbrella Academy qui devrait s’éloigner du matériel original

Umbrella Academy Saison 3 se dévoile en 7 posters énigmatiques toute en ombres silhouettes et parapluies déchirés par des moineaux.

« On s’éloigne de l’intrigue des romans graphiques » a expliqué Emmy Raver-Lampman, l’interprète d’Allison, à l’occasion d’une interview avec le site collider, « dans cette saison fais vraiment notre truc et je pense que la série a trouvé des intrigues très cools à suivre et explorer ». Des intrigues qui visiblement sont nouvelles et énigmatiques, à l’image de ces posters à voir ci-dessous.

La deuxième saison d’Umbrella Academy s’est terminée avec l’arrêt complet de l’apocalypse par les Hargreeves et leur retour en 2019, seulement pour découvrir qu’une nouvelle chronologie avait été créée par leur interférence. Ils réalisent que Sir Reginald n’est pas mort et qu’il a fondé la Sparrow Academy au lieu de la Umbrella Academy et, le plus choquant de tous, Ben est bel et bien vivant.

Justin H. Min – qui jouait jusqu’à présent le fantôme Ben – apparaîtra dans la saison 3 en tant que Sparrow #2, décrit comme un «tacticien machiavélique». Les autres Sparrows incluent Justin Cornwell (Training Day) dans le rôle de Marcus, Britne Oldford (The Flash) est Fei, Jake Epstein (Designated Survivor) incarne Alphonso, Genesis Rodriguez (The Fugitive) joue Sloane, Cazzie David (Eighty-Sixed minisérie) est Jayme et le septième membre sera le cube télékinésique nommé Christopher.

Eliott Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Ritu Arya et Colm Feore seront tous de retour au casting de la série. Pour le moment Netflix n’a pas annoncé de date diffusion pour la saison 3 de The Umbrella Academy.

Crédit photos : ©Netflix