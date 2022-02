Sandman : Rêve et Lucienne se dévoilent en image pour la série Netflix

Découvrez une image de Rêve et Lucienne dans la série Sandman, bientôt sur Netflix.

La prochaine série de Neil Gaiman continue de se révéler au compte-goutte. Netflix a publié une nouvelle image de The Sandman qui donne un nouvel aperçu de Tom Sturridge en tant que Rêve / Dream (Morpheus) et le premier aperçu de Lucienne (version féminine du libraire des comics) jouée par Vivienne Acheampong.

Alors que les fans attendent toujours une vraie bande-annonce, Netflix a précédemment publié un premier aperçu de sa série Sandman tant attendue, adaptant l’oeuvre de Neil Gaiman, qui fait ses débuts plus tard cette année. Netflix a publié l’image via Empire, qui a également parlé à Gaiman de la façon dont l’adaptation télévisée de The Sandman jongle entre différents genres.

« Vous regardez l’épisode 1 et pensez, ‘Oh, je comprends ce truc : c’est comme Downton Abbey, mais avec de la magie’ », dit Gaiman. « Puis à l’épisode 2, lorsque vous rencontrez Gregory la gargouille dans The Dreaming, vous vous demanderez: ‘Qu’est-ce que c’est que ça?’. L’épisode 5 est plus sombre et traumatisant que jamais, puis vous avez l’épisode 6, qui est probablement le plus agréable de tous les épisodes. »

Gaiman est certain que sa série surprendra : « Avec Sandman, il s’agit de vous surprendre. Il s’agit de se réinventer. Il s’agit de vous emmener dans un voyage que vous n’avez jamais fait auparavant. »

Créé à l’origine par Gaiman, Sam Kieth et Mike Dringenberg, Sandman est l’histoire de Morpheus (également appelé Dream/Rêve), le roi des rêves. Au début de l’histoire, Morpheus (Tom Sturridge) est fait prisonnier par des sorciers humains qui espéraient capturer sa sœur, la Mort (Kirby Howell-Baptiste de The Good Place). Ne sachant pas quoi faire de l’être surnaturel qu’ils ont réellement attrapé, ces sorciers en herbe le laissent piégé dans leur sous-sol pendant des décennies jusqu’au jour où il s’échappe enfin pour récupérer son royaume.

Charles Dance (Game of Thrones), joue Roderick Burgess, Boyd Holbrook (Narcos) est Corinthien, alias Nightmare (Cauchemar), Lucifer sera incarné par Gwendoline Christie, Mason Alexander Park joue le rôle de Desireet Stephen Fry est Gilbert. Côté biblique, les rôles d’Abel et Cain seront respectivement joués par Asim Chaudhry et Sanjeev Bhaskar.

Netflix n’a pas encore dévoilé la date de lancement de Sandman.

Source : Empire / Crédit ©Netflix