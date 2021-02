Justice League : Le film n’a “pas beaucoup de blagues”

Zack Snyder déclare que sa version de Justice League n’a “pas beaucoup de blagues”.

Si le dernier trailer en date de Justice League prouve une chose, c’est que le film est très sérieux et ne laisse pas beaucoup de place à l’humour. Cela se confirme avec les dires du réalisateur.

Zack Snyder a confirmé que sa version du film n’inclurait pas beaucoup d’humour et de blagues. Répondant à un fan de Vero au sujet de l’inclusion d’humour dans son film, Snyder a déclaré : « pas beaucoup de blagues ».

La dernière bande-annonce de Zack Snyder’s Justice League montre Steppenwolf qui fait des ravages, assassine brutalement des Amazones, l’atmosphère est sombre, il a des batailles et, il y a un sentiment de peur.

Le film qui est sortie en 2017, réécrit pas Joss Whedon, a décidé d’ajouter plus d’humour, coupant ainsi la majorité de ce que Snyder avait filmé. Ce dernier a repris sa narration en mains en se focalisant sur son histoire plus sombre et plus brutale.

Zack Snyder’s Justice League verra Henry Cavill (Superman), Ben Affleck (Batman), Wonder Woman (Gal Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) et The Flash (Ezra Miller) s’associent pour sauver la planète de Steppenwolf, DeSaad et Darkseid.

Le Snyder Cut sortira le 18 mars 2021 sur HBO Max. Quant à la sortie française, elle est annoncée pou le 22 avril 2021.

