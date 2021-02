Avengers Endgame : Captain America a-t-il créé une chronologie alternative ?

Captain America a-t-il créé une chronologie alternative dans Avengers Endgame ? Les réalisateurs donnent une réponse définitive.

Cela fait maintenant presque deux ans depuis la sortie du film Avengers Endgame. Souvenez-vous, à la fin du film, Captain America (Chris Evans) entre dans le dispositif de voyage dans le temps pour replacer toutes les Pierres d’Infinité là où les Avengers les ont trouvées, afin de ne pas perturber le continuum espace-temps.

Alors qu’il était censé revenir dans le présent juste après, Cap décide de rester dans le passé. Puis nous retrouvons un vieux Steve Rogers, la fin du film révélant qu’après avoir remis les Pierres, il est allé voir Peggy (Hayley Atwell) dans les années 1940 et semble avoir vécu une longue vie avec elle.

La question est la suivante : Cap a-t-il fait tout cela dans la chronologie principale – c’est-à-dire que tout au long du MCU, « le vieux Cap » était-il assis tranquillement dans l’ombre en regardant son jeune moi traverser des événements qu’il avait lui-même déjà vécus ? Ou Cap est-il passé à une autre chronologie pour vivre sa vie avec Peggy, une vie dans laquelle il n’a jamais été figé dans la glace et a vécu longtemps avec l’amour de sa vie ?

Au moment de la sortie du film, les scénaristes Christopher Markus et Stephen McFeely ont révélé qu’à leur avis, il n’y avait pas de chronologie alternative – Cap a vécu sa vie tranquillement dans la chronologie principale, mais aujourd’hui, les réalisateurs disent le contraire, Cap a traversé les réalités.

« Sur la base de tout ce qui s’est passé, il était dans une [autre] branche de la réalité et a ensuite dû sauter de l’une à l’autre et a remis le bouclier … Une chose est claire dont Anthony et moi avons discuté, je ne sais pas du tout si nous en avons discuté publiquement, Cap a dû revenir à la chronologie principale. C’est quelque chose qui, oui, il était dans une autre branche de la réalité, mais il est revenu à la chronologie principale pour donner ce bouclier à Sam Wilson. »

Cela a du sens, surtout maintenant que nous savons qu’il y a un le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness qui arrive bientôt et il y a des rumeurs selon lesquelles le troisième film de Spider-Man se plongera également dans la théorie du multivers.

Cela pourrait également expliquer les articles récents selon lesquels Evans négocie un retour dans un futur projet du MCU.

Source : Cinemablend / Crédit ©Marvel