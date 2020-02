Penny Dreadful City of Angels : Une prophétie prédit le pire (teaser)

Découvrez un teaser pour la série Penny Dreadful City of Angels, spin-off de Penny Dreadful.

La série spin-off de Penny Dreadful arrive en avril sur Showtime. L’univers de la série originale revient mais dans un autre pays et une autre époque. Le teaser dévoilé récemment explique qu’une prophétie dévastatrice risque de se réaliser.

« Il y a une prophétie », explique Santa Muerte (Lorenza Izzo) dans le teaser. « Un temps viendra où la nation combattra la nation, où la race dévorera la race jusqu’à ce qu’il ne reste plus une seule âme. »

Cette prédiction est assez juste puisque les personnages de la série vivent dans un monde instable à l’aube de la Seconde Guerre mondiale. City of Angels se déroule en 1938 à Los Angeles, où les tensions existantes sont enflammées par des forces surnaturelles comme Magda (Natalie Dormer), une puissante démon qui peut prendre l’apparence de celui qu’elle choisit. Elle affrontera sa sœur, Santa Muerte, l’Ange de la mort.

Présentée comme une « descendante spirituelle » de la série originale de Showtime, Penny Dreadful: City of Angels démarre avec un assassinat macabre qui pousse le détective Tiago Vega (Daniel Zovatto) et son partenaire Lewis Michener (Nathan Lane) au cœur de l’action des bouleversements politiques et sociaux de l’époque. Les autoroutes menacent de déplacer la communauté mexicaine-américaine locale, des espions du Troisième Reich infiltrent le gouvernement et l’évangélisation est en augmentation.

Au casting on trouve aussi : Rory Kinnear, Kerry Bishé, Michael Gladis, Johnathan Nieves, Jessica Garza, Adam Rodriguez, Amy Madigan, Brent Spiner, Lin Shaye, Thomas Kretschmann, Ethan Peck, et Dominic Sherwood.

John Logan, le créateur de la série originale revient à l’écriture et à la production exécutive de City of Angels.

Penny Dreadful City of Angels démarre le 26 avril sur Showtime.

Penny Dreadful City of Angels – Teaser