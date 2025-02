Vision : Un ancien méchant d’Iron Man de retour dans le MCU

Faran Tahir reprend son rôle de méchant du film Iron Man dans la série Marvel Disney+ Vision presque 20 ans après.

La prochaine série Vision de Marvel Studios avec Paul Bettany revient aux sources : Faran Tahir rejoint la série dans le rôle de Raza, le rôle qu’il a originalement joué dans le premier long métrage du MCU, Iron Man sorti en 2008. Un personnage de méchant qui a tenté de tuer Tony Stark.

Ressusciter le personnage de Tahir près de 20 ans après sa première apparition marquera à ce jour le plus long écart entre deux apparitions d’un personnage dans l’univers cinématographique Marvel.

Bettany revient dans le rôle titre qu’il a joué pour la première fois dans le film Avengers : L’ère d’Ultron » de 2015, et James Spader reprend son rôle de Age of Ultron en tant que méchante IA. Todd Stashwick (Star Trek : Picard) joue également un personnage non précisé.

Terry Matalas (Star Trek : Picard) servira de showrunner sur la nouvelle série qui n’arrivera pas à l’antenne avant 2026.

Tahir est également un ancien de Star Trek, jouant le rôle du capitaine de l’U.S.S. Kelvin dans la séquence d’ouverture de Star Trek de 2009. Ses autres rôles incluent les longs métrages Elysium et Escape Plan, ainsi que les séries télévisées The Old Man, 12 Monkeys, Scandal et Once Upon a Time.

Source : Deadline / Crédit ©Marvel Studios