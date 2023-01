Superman & Lois saison 3 : Une nouvelle addition et une disparition pour les Kent ? (promo)

Nouvelle promo pour la saison 3 de Superman & Lois qui pourrait voir une nouvelle addition à la famille Kent.

La CW a publié une nouvelle promo pour la troisième saison à venir de Superman & Lois et à première vue, les enjeux n’ont jamais été aussi élevés pour Lois et Clark.

Dans la vidéo qui a été mise en ligne dimanche soir, Lois (Elizabeth Tulloch) révèle à Clark (Tyler Hoechlin) qu’elle pourrait être enceinte, mais ce qui devrait être un moment de joie ne semble pas rester joyeux longtemps. La bande-annonce tease que Lois va disparaître et les choses ne vont pas aller en s’arrangeant pour la famille Kent.

Voici comment The CW décrit la saison 3 de Superman & Lois : « La troisième saison de Superman & Lois démarre des semaines après la défaite d’Ally Allston. Clark (Tyler Hoechlin) et Lois (Elizabeth Tulloch) travaillent maintenant ensemble à la Smallville Gazette et profitent de leur vie dans leur petite ville. Mais le bonheur romantique des Kent ne fait que mettre en lumière à quel point « le secret » peut être isolant, alors que Chrissy (Sofia Hasmik) lutte pour équilibrer un nouvel intérêt amoureux et son amitié avec Lois. Le propre équilibre de la vie de Lois est mis à l’épreuve lorsqu’une mission d’infiltration révèle un ennemi mortel qui promet de changer la famille Kent pour toujours. Superman remuerait ciel et terre pour sa famille, mais avec un méchant aussi impitoyable, même cela pourrait ne pas suffire.

Pendant ce temps, les fils Kent se retrouvent tirés dans des directions opposées alors que Jordan (Alex Garfin) découvre ce que signifie vraiment une identité de super-héros et Jonathan (désormais incarné par Michael Bishop) cherche un but au-delà du terrain de football. Au milieu de tout ce bouleversement, John Henry (Wolé Parks) est hanté par le passé de son sosie, entraînant des conséquences dangereuses pour lui et Natalie (Tayler Buck).

Lana Lang (Emmanuelle Chriqui) et Kyle (Erik Valdez) redéfinissent leur famille après la séparation, tandis que Sarah (Inde Navarrette) explore ce que l’avenir lui est réservé, ainsi qu’à Jordan, maintenant qu’elle connaît la vérité sur ses pouvoirs. Ayant appris à ses dépens qu’on ne peut faire confiance à personne d’autre pour travailler avec Superman, le général Samuel Lane (Dylan Walsh) reprend son poste au ministère de la Défense, mais fait face à son propre conflit en travaillant avec son petit-fils, Jordan. »

Superman & Lois revient le mardi 14 mars 2023 pour la saison 3 sur la CW. En France, la série est diffusée sur Salto et sur TF1.

Superman & Lois – Promo saison 3