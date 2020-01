Outlander saison 5 : Sam Heughan révèle ce pour quoi il s’est battu

Sam Heughan s’est battu pour qu’une chose précise soit intégrée dans la saison 5 de Outlander.

La saison 5 de Outlander arrive le mois prochain sur les écrans. Récemment, durant un panel au Television Critics Association press tour, Sam Heughan s’est confié sur un moment qu’il pensait important pour son personnage Jamie.

Quand le moment est venu de renforcer l’association de Jamie avec l’armée britannique, Heughan voulait vraiment être en mesure d’explorer ce que le port de l’uniforme rouge signifierait pour Jamie. Il s’est battu pour que ce moment visuel soit présent dans la série.

Il confie : « Je pensais que c’était un visuel fort parce que c’est quelque chose qui irait à l’encontre de tout ce pour quoi Jamie s’est battu et de ce qu’il défend. Vous savez, sa relation avec les Britanniques et ce que l’uniforme représente a été plutôt mauvaise, depuis le début de la saison jusqu’à la mort de son père à Black Jack Randall, les Redcoats ont vraiment oppressé les Écossais. »

Il ajoute : « Donc, pour lui, devoir porter un manteau rouge, c’est une histoire qui n’est pas tellement dans le livre, mais les scénaristes ont fait un excellent travail en creusant vraiment dans ce scénario. Et nous voyons que Jamie doit en quelque sorte aller à l’encontre de tout ce qu’il défend, pour le bien de tous, pour le bien des gens qu’il essaie de protéger. Donc oui, de voir Jamie Fraser en manteau rouge pour moi était en quelque sorte boucler la boucle mais c’était en même temps un peu terrifiant. »

Porter cet uniforme pour Jamie est un symbole très fort, il est compréhensible que l’acteur souhaitait vraiment marquer le coup et voir son personnage gérer cela. Cependant, Heughan a dû convaincre les producteurs de le laisser porter le manteau rouge parce que pour des raisons historique, il aurait pu ne pas le mettre parce que les régulateurs ne le portaient pas.

« Et bien « Battre » est un mot un peu fort mais j’ai eu une très bonne conversation avec Matt à ce sujet. Et on a estimé que ce n’était peut-être pas approprié, surtout qu’à cette époque, ils ne portaient probablement pas de manteaux rouges, les régulateurs. Mais nous avons estimé que Jamie est un général – j’essaie de ne pas donner de spoilers ici mais oui, on lui ordonne de porter un manteau rouge. »

« C’est plus un jeu de pouvoir du gouverneur Tryon qu’autre chose. Tryon teste constamment Jamie Fraser pour voir s’il va s’incliner et faire ce qu’on lui dit et ce n’est là qu’un de ses jeux. Mais oui, cela a une signification plus grande et plus profonde pour Jamie que d’autres personnes. »

La saison 5 de Outlander démarre le 16 février sur Starz et dès le lendemain sur Netflix en France.

Source : Cinemablend / Crédit ©Starz