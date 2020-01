Game of Thrones : La série préquelle sur les Targaryen pour 2022

La série préquelle de Game of Thrones, House of the Dragon, sur la famille Targaryen, devrait être à l’antenne pour 2022.

HBO n’a pas fini de miser sur Game of Thrones. Si la série de Jane Goldman avec Naomi Watts a été rejetée par la chaîne, le projet, House of the Dragon verra le jour dans les deux ans à venir.

En octobre dernier, il a été confirmé que la préquelle sur la famille Targaryen a été commandée par HBO. Cette semaine, le patron de la chaîne premium a annoncé qu’ils visaient une diffusion pour 2022.

House of the Dragon sera centrée sur la guerre civile au sein de la famille Targaryen et la fameuse Danse des Dragons. La Danse des Dragons était une guerre civile massive dans les Sept Royaumes, qui opposait deux branches rivales de la maison Targaryen. La guerre a eu lieu environ 200 ans avant les événements de Game of Thrones.

Ce nouveau pilote était parmi ceux qui avaient le plus de chances d’être commandé vu la notoriété des Targaryen. L’année dernière, George RR Martin a publié le livre Fire and Blood, un guide qui s’étend sur 150 d’histoire de cette famille. Ce bouquin, qui n’est pas un roman, sert de bible pour cette série écrite par Ryan Condal (Colony)

Notez que ce projet était à la base celui de Bryan Cogman. Il travaille désormais pour la série Le Seigneur des Anneaux et a été remplacé par Condal qui sera showrunner.

Source : TVLine / Crédit ©HBO