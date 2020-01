Doctor Strange 2 : La fuite du synopsis dévoile « un mal indicible »

Le synopsis de Doctor Strange 2 a fuité et dévoile la présence d’un « mal indicible ».

Un synopsis pour le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness aurait fait surface en ligne. Il s’agit d’une fuite, on ne sait donc pas si c’est légitime ou non pour le moment. Les détails du film sont pour l’instant très secret il n’est même pas encore entré en production et a récemment perdu son réalisateur.

Si ce synopsis est juste, on apprend que Stephen sera à la recherche de la Pierre du Temps mais qu’il rencontera un ennemi maléfique. Voici ce que dit ce synopsis qui a fait surface sur un site de casting :

« Après les événements d’Avengers Endgame, le Dr Stephen Strange poursuit ses recherches sur la pierre du temps. Mais un vieil ami devenu ennemi met fin à ses plans et pousse Strange à lancer un mal indicible. »

Il est possible que ce « vieil ami devenu ennemi » soit Mordo (Chiwetel Ejiofor) qui est devenu maléfique à la fin du premier film. Quant à ce « mal indicible » que Strange va déballer, on attend de voir de quoi il s’agit mais il est possible que Nightmare soir le méchant du film.

Notez que ce ne sont que des rumeurs, tout cela reste à vérifier. Sachant que le film n’a plus de réalisateur pour le moment, il est possible que ces informations soient obsolètes et que l’histoire change. .

Benedict Cumberbatch, Rachel McAdams et Benedict Wong devraient revenir pour la suite. Le tournage devrait commencer en mai. Un nouveau réalisateur n’a pas encore été annoncé pour le projet.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness sortira en mai 2021.

Source : Backstage / Crédit ©Marvel