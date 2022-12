Avatar 2 : James Cameron sur les points communs avec Star Wars et Le Seigneur des Anneaux

James Cameron révèle s’être inspiré des franchises Star Wars et Le Seigneur des Anneaux pour Avatar La Voie de l’Eau.

Alors que le film Avatar La Voie de l’Eau est enfin sorti en salle le réalisateur James Cameron a discuté de ses inspirations et fait un parallèle avec deux des plus grandes franchises de cinéma.

Au cours d’une conversation avec son confrère réalisateur Robert Rodriguez pour Variety, Cameron a décrit ses influences lors de la création de la suite très attendue d’Avatar, citant en particulier les franchises Star Wars et Le Seigneur des Anneaux qui sont en constante évolution.

Faisant allusion à ses objectifs ultimes avec la franchise en plein essor Avatar, le réalisateur explique qu’il espérait créer une histoire fantastique épique avec la construction d’un monde suffisamment intrigante pour soutenir les nombreux futurs volets prévus.

« C’est dangereux de raconter une histoire avec beaucoup de personnages parce qu’elle peut manquer de concentration. Mais j’ai relevé ce défi. Il y a ce paysage épique avec une narration épique. J’essayais d’imiter un univers « Star Wars » ou « Le Seigneur des Anneaux.’ Quelque chose qui est un monde persistant auquel les gens peuvent revenir et apprécier au fil du temps. »

Il ajoute : « Si vous regardez quelque chose comme « The Rings of Power », avec ces multiples scénarios et personnages intéressants, c’est ce à quoi j’aspirais. Mais ils avaient un guide ; Je ne l’ai pas fait. J’ai dû écrire mon propre « Silmarillion » sous forme de notes. Mais je ne voulais pas non plus le faire tout seul. Je savais que j’allais faire plusieurs films, alors j’ai créé une petite salle d’écrivains comme vous le feriez pour une émission de télévision. »

Avatar La Voie de l’Eau est actuellement en salles.

