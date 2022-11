Sandman : Neil Gaiman répond aux critiques sur le casting diversifié

Neil Gaiman répond de nouveau aux critiques toxiques sur le casting diversifié de sa série Sandman.

Neil Gaiman a répondu à nouveau aux critiques concernant les choix de casting dans la série Sandman. Basée sur les romans graphiques de Gaiman du même nom, Sandman est une adaptation télévisée qui a fait ses débuts sur Netflix plus tôt cette année. Après une très longue période de développement, Sandman devait d’abord être un film mais a fini par être une série.

Le casting de Sandman a commencé à se développer tout au long de 2020 et 2021, et certaines décisions de casting ont provoqué des réactions haineuses, notamment les castings de Kirby Howell-Baptiste et Mason Alexander Park. Howell-Baptiste, une actrice Noire, a reçu une réaction raciste pour jouer le rôle de Death (la Mort), qui était représentée comme une femme blanche dans les romans graphiques originaux, tandis que Park, qui est non binaire, a reçu une réaction homophobe pour avoir été choisi.e pour jouer Désir. La série a aussi casté des femmes, Gwendoline Christie et Jenna Coleman, respectivement dans les rôles de Lucifer et Constantine.

Certains téléspectateurs étaient simplement aigris par le casting d’acteurs queer et non blancs, tandis que d’autres y voyaient une autre tentative de Netflix d’apaiser le public en incluant des acteurs minoritaires de manière symbolique. Mais Gaiman ne l’entend pas de cette oreille et refuse ces critiques sans fondement de personnes qui n’ont jamais lu ses romans graphiques.

Dans une interview avec Inverse, Gaiman répond sans détour aux critiques négatives du casting de Sandman. Gaiman dit que ceux qui pensaient que la série a intégré des minorités afin d’être « woke » n’ont clairement jamais lu l’œuvre originale, car de nombreux personnages des romans graphiques sont ouvertement queer, tout en disant que les vrais fans des comics savent que les Infinis, comme Death, n’ont pas une apparence fixe, mais apparaissent différemment selon les personnes.

« Oh, et de temps en temps, des gens nous criaient dessus parce que nous avions inventé tous ces personnages gays qui n’étaient pas dans les bandes dessinées, puis nous disions « Avez-vous lu les comics ? » Et ils disaient « Non ». Et on disait : « Ils étaient gays dans les comics. » Et ils disaient : « Vous êtes juste woke et personne ne va regarder votre horrible série. » Et puis nous sommes devenus numéro 1 mondial pendant quatre semaines. Et ils ont dit « Ce sont tous des bots ! Nous vous détestons. Vous êtes woke. » C’est une bêtise étrange. Ces plaignants n’aiment pas les homosexuels, ils n’aiment pas les Noirs et ils n’aiment pas les femmes. Et si vous regardez leurs profils, ils n’aiment pas les vaccins, ils n’aiment pas les démocrates et ils n’aiment pas voter. »

Malgré les réactions racistes, sexistes et homophobes aux choix de casting, de nombreux autres téléspectateurs ont applaudi The Sandman pour être aussi diversifié. Depuis l’annonce du casting de la série, Gaiman a constamment soutenu ces choix. Sur Twitter, il a même dit qu’il se fout des « gens qui ne comprennent pas / n’ont pas lu Sandman se plaindre que Désir est non-binaire ou que la Mort n’est pas assez blanche. »

Gaiman n’a pas tardé à dénoncer non seulement « les fans » qui n’ont pas lu les bandes dessinées de The Sandman pour leurs commentaires haineux, mais aussi ceux qui ne comprennent pas pourquoi une Mort Noire ou un Désir non binaire prennent tout leur sens dans la série. La Mort, comme Dream, apparaît différemment selon les personnes, et peut donc ressembler à n’importe qui ; Et dans les romans graphiques, Désir a des pronoms neutres (they/them en anglais), donc ses débuts à l’écran comme personnage non binaire est entièrement dans la lignée de l’œuvre originale de Gaiman.

Ces critiques racistes et homophobes n’ont rien enlevé au succès de la série qui reviendra prochainement pour des épisodes inédits.

Sandman est disponible sur Netflix.

Source : Inverse / Crédit ©Netflix