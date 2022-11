BioShock : Francis Lawrence promet de rester fidèle au ton du jeu vidéo

Le réalisateur Francis Lawrence, qui adaptera BioShock pour le grand écran, promet de rester fidèle au ton du jeu original.

Le réalisateur de BioShock, Francis Lawrence, promet que sa prochaine adaptation cinématographique restera fidèle au ton du jeu vidéo. Sorti en 2007, le premier jeu BioShock a été acclamé pour son histoire imprévisible, sa conception visuelle et ses thèmes complexes. Une adaptation cinéma était coincée dans l’enfer du développement depuis longtemps, mais il a été officiellement annoncé plus tôt cette année que le film BioShock sortirait sur Netflix avec Lawrence à la réalisation.

Peu de détails officiels sur le projet sont connus à ce stade, mais le premier jeu donne une idée générale de ce que sera l’histoire, avec le protagoniste Jack survivant à un accident d’avion dans l’océan Atlantique en 1960 et découvrant par la suite la mystérieuse ville sous-marine de Rapture.

Dans une récente interview avec Collider, Lawrence a discuté de sa relation de travail avec Netflix sur le film BioShock et comment la dynamique lui permet d’honorer le ton unique du jeu. Il révèle qu’il travaille en étroite collaboration avec Take-Two Interactive, l’éditeur du jeu, et Ken Levine, le responsable créatif du jeu.

« Il y a toujours des discussions sur la classification et le ton. Je ne veux pas trop m’y attarder maintenant parce que c’est assez tôt dans le processus, mais je ne me suis certainement pas senti étouffé, ni envoyé dans aucune direction avec Netflix. Je veux dire, fondamentalement moi et Cameron [MacConomy] qui travaille avec moi, et Michael arrivons à faire ce que nous voulons faire, ce qui est génial. Une grande partie reste vraiment fidèle au jeu lui-même, et nous parlons à Take-Two [Interactive] et Ken Levine. »

Bien qu’il n’ait pas confirmé la classification du film BioShock, le commentaire de Lawrence suggère qu’il sera probablement classé R ou pour un public mature. Le jeu BioShock original est classé M pour mature, ce qui signifie qu’il est destiné aux joueurs de 17 ans ou plus. Le jeu a obtenu la classification pour le sang et le gore, les références à la drogue, la violence intense, les thèmes sexuels et le langage grossier, et le commentaire de Lawrence laisse entendre que l’adaptation cinématographique conservera ces mêmes éléments.

De nombreuses questions subsistent sur le prochain film BioShock, mais Netflix semble certainement donner à Lawrence et à ses partenaires une totale liberté créative.

Source : Collider / Crédit ©Take-Two Interactive