The Mandalorian saison 2 : Pourquoi le Mandalorien ne retire pas son casque

Din Djarin ne retire jamais son casque dans The Mandalorian, pourtant d’autres Mandaloriens le font, alors pourquoi pas lui ?

Dans The Mandalorian, Din Djarin a pour principe de ne jamais retirer son casque. « Telle est la Voie » comme il le répète. Pourtant, d’autres Mandaloriens retirent leurs casques comme on a pu le voir dans l’épisode 3 de la saison 2.

Din Djarin ne fait peut-être pas partie de la race de Mandalore mais il est bien un Mandalorien. Il suit leurs préceptes (la Voie) et suit leurs règles. L’une des règles est – comme l’a révélé le troisième épisode de The Mandalorian – de ne jamais retirer son casque ou, comme le déclare l’armurière, de le laisser « être enlevé par d’autres ».

C’est en contradiction avec les Mandaloriens précédents vu dans d’autres séries Star Wars (comme Star Wars Rebels) qui montrent librement leur visage. L’épisode 3 de la nouvelle saison montre notamment Bo-Katan (Katee Sackhoff) et ses compagnons Koska Reeves (Sasha Banks) et Axe Woves (Simon Kassianides) ont retiré leur casque.

Comme révélé dans la saison 2, le clan actuel de Mando est une cellule dissidente plus fanatique loin des principes fondamentaux de la race Mandalore. D’autres Mandaloriens, comme Bo-Katan, enlèvent leur casque quand bon leur semble.

Les Mandaloriens sont chassés d’une manière qu’ils ne l’étaient pas auparavant – ce qui fait de ne pas retirer leur casque une raison pratique (c’est-à-dire qu’ils ne seront pas tués) plus que toute autre chose. C’est aussi pourquoi Cobb Vanth (Timothy Olyphant) n’a aucun problème à retirer son casque mandalorien à volonté – il n’a rien à craindre.

Pourtant, il y a des exceptions. Mando enlève son casque pour se nourrir – comme on le voit dans le chapitre 4 – mais, à plusieurs reprises dans la série, il devient agressif chaque fois que quelqu’un s’approche ou fait un mouvement pour retirer son casque.

Il semble que Mando suit rigoureusement la Voie de son clan, The Watch, mais, tout n’est pas noir ou blanc. Cette flexibilité est mieux illustrée dans le final de la saison 1 de The Mandalorian où Din enlève son casque pour laisser le droïde IG-11 guérir ses blessures. Lorsqu’il est désespérément nécessaire et sous certaines conditions, Mando se permet de retirer son casque.

Donc, la réponse à la question de savoir pourquoi il n’enlève pas son casque est claire : Mando est très fier de la Voie qui prend le dessus sur pratiquement tout dans sa vie. Il ne retire généralement pas son casque par respect pour le code mandalorien. Il y a des exceptions, mais pas beaucoup, néanmoins, ce ne serait pas une surprise de voir Mando tourner le dos à ce code de conduite à l’avenir.

C’est potentiellement quelque chose qui sera exploré plus tard. Est-ce que Mando s’adoucira et laissera un être cher voir son visage ? Ou restera-t-il fermé au monde et sous ce casque pour toujours ? La saison 2 de The Mandalorian pourrait être la « Voie » vers toutes ces réponses – et plus encore.

The Mandalorian, c’est le vendredi sur Disney+.

Source : Movieweb et Gamesradar / Crédit ©Disney+