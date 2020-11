American Crime Story Impeachment : Première image de Sarah Paulson méconnaissable

Première image de Sarah Paulson méconnaissable dans American Crime Story Impeachment qui revient sur l’affaire Bill Clinton / Monica Lewinsky.

Une première image pour la mini-série American Crime Story Impeachment a été dévoilée par Sarah Paulson qui incarne Linda Tripp, la confidente de Monica Lewinsky. Cette nouvelle saison de American Crime Story sera en effet sur le scandale Bill Clinton / Monica Lewinsky.

L’actrice a annoncé sur les réseaux sociaux que le tournage avait commencé et comme le montre la photo, Paulson disparaît complètement derrière la coiffure, le maquillage et le costume de Tripp, qui était une collègue de Lewinsky au département de la Défense. C’est elle qui a secrètement enregistré les conversations entre le président Clinton et la jeune femme qui était stagiaire à l’époque.

Linda. American Crime Story: Impeachment has begun principle photography ⁦@MrRPMurphy⁩ pic.twitter.com/460EshRhZC — Sarah Paulson (@MsSarahPaulson) November 13, 2020

Lewsinky est jouée par Beanie Feldstein (Booksmart) et Impeachment suivra principalement les points de vue de Lewinsky elle-même, Tripp, et Paula Jones (Annaleigh Ashford), qui a poursuivi Clinton pour harcèlement sexuel.

Clive Owen jouera le President Bill Clinton, Billy Eichner (American Horror Story) sera Matt Drudge, le fondateur de The Drudge Report et Betty Gilpin (GLOW) jouera la journaliste politique ultra-conservatrice Ann Coulter.

Ryan Murphy est le producteur exécutif de American Crime Story Impeachment aux côtés de Paulson et de la vraie Monica Lewsinky ainsi que Nina Jacobson, Brad Simpson, Brad Falchuk, Larry Karaszewski, Scott Alexander, Alexis Martin Woodall et Richard Shepard. Shepard sera aussi réalisateur.

American Crime Story Impeachment sera diffusée courant 2021 sur FX.

Crédit ©FX/DR