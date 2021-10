Shameless : Le tournage était plus positif après le départ d’Emmy Rossum selon Emma Kenney

Emma Kenney dit que le plateau de tournage de Shameless était «plus positif» après le départ d’Emmy Rossum de la série.

Il y avait-il des tensions sur le tournage de Shameless ? Quelques mois après la fin de la série, les langues se délient. Au cours d’une conversation franche avec le podcast Call Her Daddy, l’actrice de Shameless Emma Kenney a partagé des histoires de ses années sur le tournage de la série Showtime, où elle a joué la jeune sœur Debbie Gallagher, et ce que c’était que de travailler avec la star de la série Emmy Rossum.

Kenney a déclaré que les choses avaient changé pour le mieux sur le plateau après que Rossum, qui jouait la sœur aînée Fiona Gallagher, ait quitté la série en 2019.

« C’était bizarre au début, mais le plateau est devenu un endroit plus positif. Je ne vais pas mentir », a déclaré Kenney. « Je me souviens qu’avant son départ, j’allais sur le plateau certains jours et j’étais très anxieuse d’avoir une scène avec elle parce que si elle avait une mauvaise journée, alors pour tout le monde avait une mauvaise journée. »

Qualifiant le départ de l’actrice de « doux-amer », Kenney a déclaré au podcast que sa relation réelle avec Rossum – qui a 13 ans de plus qu’elle – ressemblait à la dynamique de sœurs entre Fiona et Debbie « dans le bon et le mauvais sens ».

« Il y avait des moments où elle essayait d’avoir une bonne influence et des moments où elle me donnait ouvertement des mauvais … pas les meilleurs conseils », a déclaré Kenney, n’entrant pas dans les détails mais suggérant « peut-être qu’elle luttait avec ses propres problèmes et s’en prenait à d’autres personnes. »

Malgré ça, Kenney insiste sur le fait qu’elle n’a aucune rancune contre son ancienne co-star, qu’elle considère toujours comme une amie. « Je la connais depuis si longtemps, je ne lui ai pas parlé depuis si longtemps … mais ce n’est pas grave, j’ai beaucoup d’amour pour elle », a déclaré Kenney. « Et j’espère qu’elle trouvera son bonheur. J’ai entendu dire qu’elle avait eu un bébé et c’est magnifique et je suis sûre qu’elle va être une bonne mère. »

Après 11 saisons, Shameless s’est terminée en avril dernier. Emmy Rossum n’est pas revenu pour le final de la série dans laquelle elle a joué pendant 9 saisons.

La dernière saison de Shameless est disponible sur Amazon Prime Video.

