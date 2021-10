Grey’s Anatomy saison 18 : Retour émouvant pour Addison (spoilers et promo)

Retour émouvant pour Addison Montgomery dans la saison 18 de Grey’s Anatomy. Spoilers et promo de l’épisode 4.

Cette semaine, Kate Walsh était de retour dans Grey’s Anatomy pour la première fois en presque dix ans. Et ce fut un retour très émouvant pour Addison qui revient à Seattle pour une opération délicate et sans précédent sur une patiente nommée Tovah. Elle est là pour une greffe utérine et va devoir la faire sous des conditions difficiles puisque la climatisation de l’hôpital est en panne et qu’il a une vague de chaleur dans la ville.

Addison demande alors l’aide de Meredith pour l’aide à conclure l’opération au plus vite. Assistées de Schmidt, les deux chirurgiennes réussissent à finir l’opération de manière triomphante. A la sortie du bloc, les résidents – qui vivent un moment d’anthologie et qui n’ont pas arrêté de spéculer toute la journée sur la relation des deux femmes (dont la vie privée est source de commérage), – tentent d’interpréter la tension qui règne.

Meredith et Addison se dirigent vers l’ascenseur avec des expressions faciales sévères, roulent des yeux et éclatent de rire lorsque les portes se ferment, mais les rires d’Addison se transforment en larmes. Elle dit à Meredith qu’elle espérait revenir ici et ressentir l’aura de Derek mais elle ne le ressent nulle part à l’hôpital.

Meredith compatis avec Addison et à travers un sourire, lui explique que Derek est très vivant dans ses enfants, et elle aimerait qu’Addison les rencontre. Le soir même, elle se rend chez Mer et Amelia (avec qui elle a eu des retrouvailles très émouvantes) et fait la connaissance des enfants, se présentant comme « l’amie de papa » et leur dit de l’appeler Addie. Addison est bouleversée en voyant Zola et Bailey qui semble clairement lui rappeler Derek quand elle le voit.

La semaine prochaine, Richard recrute Meredith et Miranda pour l’aider à lancer un nouveau programme. Pendant ce temps, la patiente d’Addison a des complications à la suite d’une intervention et Jo aide une femme qui accouche prématurément.

Grey’s Anatomy, c’est le jeudi sur ABC.

Grey’s Anatomy saison 18 – Promo 18×04